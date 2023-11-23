«Затраты не окупаются». Почему в Беларуси небольшой тариф на вывоз мусора?
Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте не будем забывать, что в квитанциях об оплате за коммунальные услуги мы платим в том числе за вывоз мусора. Меня, кстати, всегда удивляло, что я плачу как житель сельской местности какие-то сущие копейки за то, что приезжает машина с водителем, погрузчиком. Вывозят мусор – это стоит 2-3 рубля в месяц. Учитывая то, что купить большой пакет, выбросить мусор стоит 15 рублей.
Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Наталья, вы абсолютно правильно отметили, у нас этот тариф действительно очень небольшой.
Наталья Надольская:
2-3 рубля в месяц стоит. К вам приезжает машина к дому, у нее есть водитель, человек, который придет к вам, заберет ваш мусор – это стоит 3 рубля в месяц.
Светлана Мацкевич:
Тариф небольшой, но мы говорим о социальности этой услуги, которую оказываем. Мы все уже привыкли к чистоте – это бренд. Нам все хочется: чистая улица, чистый двор и чисто возле подъезда. Мало кто задумывается: кто вообще-то заботится о том, чтобы чисто было, чисто сохранялось? 400 килограммов мы каждый год, в общем-то, мусора производим. Кто-то занимается тем, что весь этот мусор удаляет с наших глаз долой.
Наталья Надольская:
Делает это за копейки для нас как пользователей.
Светлана Мацкевич:
Стоимость эта небольшая, но вопрос тарифа – тариф этот социальный, мы можем еще раз это подчеркнуть. Он действительно не компенсирует всех затрат, которые сейчас несет наше государство по системе обращения с коммунальными отходами. Все затраты не окупаются этим тарифом.
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