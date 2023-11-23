«Затраты не окупаются». Почему в Беларуси небольшой тариф на вывоз мусора?

Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте не будем забывать, что в квитанциях об оплате за коммунальные услуги мы платим в том числе за вывоз мусора. Меня, кстати, всегда удивляло, что я плачу как житель сельской местности какие-то сущие копейки за то, что приезжает машина с водителем, погрузчиком. Вывозят мусор – это стоит 2-3 рубля в месяц. Учитывая то, что купить большой пакет, выбросить мусор стоит 15 рублей.

Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Наталья, вы абсолютно правильно отметили, у нас этот тариф действительно очень небольшой. Наталья Надольская:

2-3 рубля в месяц стоит. К вам приезжает машина к дому, у нее есть водитель, человек, который придет к вам, заберет ваш мусор – это стоит 3 рубля в месяц. Светлана Мацкевич:

Тариф небольшой, но мы говорим о социальности этой услуги, которую оказываем. Мы все уже привыкли к чистоте – это бренд. Нам все хочется: чистая улица, чистый двор и чисто возле подъезда. Мало кто задумывается: кто вообще-то заботится о том, чтобы чисто было, чисто сохранялось? 400 килограммов мы каждый год, в общем-то, мусора производим. Кто-то занимается тем, что весь этот мусор удаляет с наших глаз долой.