Сестра Фриске показала последнее фото Жанны с сыном

Новости России. Родная сестра Жанны Фриске Наталья впервые на своей странице в социальной сети разместила фотографии своего племянника с мамой. Счастливая Жанна Фриске с двухлетним сыном Платоном, мамой Ольгой и сестрой Натальей гуляют по пляжу в Юрмале.

Поклонники певицы в комментариях к публикации отметили, что Платон Шепелев – копия мамы.



Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня после продолжительной болезни – у нее был рак головного мозга. В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского супруга Дмитрия Шепелева родился сын Платон. Жанна перестала появляться на публике. Тогда все были уверены: она наслаждается материнством. По иронии судьбы сразу же после рождения сына женщина вступила в борьбу с тяжелой болезнью.





Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске