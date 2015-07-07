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Сестра Фриске показала последнее фото Жанны с сыном

07 июля 2015 08:06
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Новости России. Родная сестра Жанны Фриске Наталья впервые на своей странице в социальной сети разместила фотографии своего племянника с мамой. 

Счастливая Жанна Фриске с двухлетним сыном Платоном, мамой Ольгой и сестрой Натальей гуляют по пляжу в Юрмале.

Сестра Фриске показала последнее фото Жанны с сыном-1


Фото: Наталья Фриске Вконтакте

Сестра Фриске показала последнее фото Жанны с сыном-3

Поклонники певицы в комментариях к публикации отметили, что Платон Шепелев – копия мамы.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня после продолжительной болезни – у нее был рак головного мозга. В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского супруга Дмитрия Шепелева родился сын Платон. Жанна перестала появляться на публике. Тогда все были уверены: она наслаждается материнством. По иронии судьбы сразу же после рождения сына женщина вступила в борьбу с тяжелой болезнью.


Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске 

Завтра, 8 июля, Жанне Фриске исполнился бы 41 год. 

Сестра Фриске показала последнее фото Жанны с сыном-6

Несколько снимков двухлетнего Платона на своей странице в Instagram сегодня ночью  разместила фотограф Алена Премудрофф.


Источник фото: https://instagram.com/alionapremudroff/


Источник фото: https://instagram.com/alionapremudroff/


Источник фото: https://instagram.com/alionapremudroff/

# общество # Фотофакт # Звезды # Жанна Фриске

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