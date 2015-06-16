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Жанна Фриске ушла из жизни после длительной болезни

16 июня 2015 05:21
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Новости России. Печальная новость пришла из России. Не стало певицы и актрисы Жанны Фриске.

Два года Жанна Фриске боролась со страшной болезнью, победить которую не смогла. Напомним, у певицы был обнаружен рак

Максим Фадеев, продюсер, друг Жанны Фриске (запись в Twitter):
Конечно, жизнь заканчивается. Но эта закончилась слишком рано. Она была доброй, искренней и сильной. Господи, как же мне жалко тебя, Жанна. Я уверен, что там ты будешь счастливее. И продолжишь петь. Счастливого путешествия.

В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского супруга Дмитрия Шепелева родился сын Платон. Жанна перестала появляться на публике. Тогда все были уверены: она наслаждается материнством. По иронии судьбы сразу же после рождения сына женщина вступила в борьбу с тяжелой болезнью.

8 июля Жанне Фриске исполнился бы 41 год. 

# Некролог # общество # Жанна Фриске # Онкология

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