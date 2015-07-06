Купалье отмечают в ночь на 7 июля в Беларуси

Новости Беларуси. Купальская ночь. Традиционный народный праздник отметят по всей стране. На берегах рек и озер зазвучат фольклорные песни. У молодёжи, как всегда, появится возможность потанцевать, попрыгать через костры. И как же без спускания на воду венков, чтобы предсказать свою судьбу.

Самые смелые отправятся на поиски цветка счастья. По народному поверью, папараць-кветка распускается в полночь, а нашедший её приобретет сверхъестественные способности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.