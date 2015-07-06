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Купалье отмечают в ночь на 7 июля в Беларуси

06 июля 2015 17:48
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Новости Беларуси. Купальская ночь. Традиционный народный праздник отметят по всей  стране.  На  берегах рек и озер зазвучат фольклорные песни. У молодёжи, как всегда, появится возможность потанцевать, попрыгать через костры. И как же без спускания на воду венков, чтобы предсказать свою судьбу.

Самые смелые отправятся на поиски цветка счастья. По народному поверью, папараць-кветка распускается в полночь, а нашедший её приобретет сверхъестественные способности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Купалье

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