Супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев: Жанна остается для меня абсолютным, чистым, неповторимым счастьем

Новости России. Гражданский супруг Жанны Фриске белорус Дмитрий Шепелев поблагодарил всех, кто помогал Жанне и ее семье в борьбе с недугом – как финансово, так и молитвами, и добрыми словами.
По словам Дмитрия Шепелева, теперь он собирается сосредоточиться на помощи тем, кто борется за свою жизнь до конца.
Дмитрий Шепелев, запись в Facebook
Ранее сообщалось, что Жанна Фриске с Дмитрием Шепелевым собирались основать фонд помощи онкобольным.
Жанна и Дмитрий Шепелев начали встречаться в 2011 году. 7 апреля 2013-го у них родился сын Платон.
Церемония прощания с российской певицей состоится в четверг, 18 июня.