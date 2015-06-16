Супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев: Жанна остается для меня абсолютным, чистым, неповторимым счастьем

Новости России. Гражданский супруг Жанны Фриске белорус Дмитрий Шепелев поблагодарил всех, кто помогал Жанне и ее семье в борьбе с недугом – как финансово, так и молитвами, и добрыми словами.



По словам Дмитрия Шепелева, теперь он собирается сосредоточиться на помощи тем, кто борется за свою жизнь до конца.





Дмитрий Шепелев, запись в Facebook

Ранее сообщалось, что Жанна Фриске с Дмитрием Шепелевым собирались основать фонд помощи онкобольным.

Жанна и Дмитрий Шепелев начали встречаться в 2011 году. 7 апреля 2013-го у них родился сын Платон.