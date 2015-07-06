Непогода в Минске 6 июля: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Шквалистый ветер и ливень на смену жаре. Неприятный сюрприз в конце рабочего дня преподнесла минчанам погода. Десятки поваленных деревьев, перевёрнутые навесы и киоски – таков результат разгула стихии только за последние полчаса. Непросто пришлось и водителям, заставшим непогоду за рулём. Многим пришлось пережидать ливень на обочине.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. По последним данным, больше всего пострадали Центральный и Первомайский районы. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.