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Непогода в Минске 6 июля: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

06 июля 2015 17:51
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Новости Беларуси. Шквалистый ветер и ливень на смену жаре. Неприятный сюрприз в конце рабочего дня преподнесла минчанам погода. Десятки поваленных деревьев, перевёрнутые навесы и киоски – таков результат разгула стихии только за последние полчаса. Непросто пришлось и водителям, заставшим непогоду за рулём. Многим пришлось пережидать ливень на обочине.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. По последним данным, больше всего пострадали Центральный и Первомайский районы. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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