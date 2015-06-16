«Пока ты веришь в чудеса, они сбываются»: жизненные принципы Жанны Фриске

Новости России. Жизнь Жанны Фриске оборвалась на 41 году после продолжительной борьбы с раком.

За невероятную работоспособность коллеги прозвали её стойким оловянным солдатиком. Она любила жизнь, обожала эксперименты и неоднократно говорила, что главное в любой ситуации оставаться человеком, с большой буквы «Ч». Друзья говорят: «она не щадила себя, работала на износ».







Родные, близкие, коллеги и поклонники Жанны Фриске в связи с кончиной артистки вспоминают ее теплыми словами. Коллеги и близкие певицы в социальных сетях публикуют слова скорби. Ее называют «сильной», «солнечной», «настоящей». Каждый, кому была дорога певица, старается сказать слова соболезнования и поддержки ее семье. Ее называют символом красоты и женственности.

В 1996 году Жанна начала творческую карьеру в качестве солистки в популярной музыкальной группе «Блестящие». Работая в группе, певица приобрела большую популярность как в России, так и за ее пределами. В период ее работы в группе, «Блестящие» записали четыре сольных диска и выпустили три сольные программы.







В 2003 году Фриске покидает группу и начинает сольную карьеру.

В 2005 г. вышел дебютный сольный альбом певицы под одноименным названием «Жанна». Альбом был записан под руководством продюсеров Андрея Грозного и Андрея Шлыкова. На самые популярные песни из этого диска – «Ла-ла-ла», «Где-то летом» – были сняты видеоклипы.

В 2004 году дебютировала в кино в экранизации Тимура Бекмамбетова по Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». В 2005 году снялась в продолжении фантастической саги – блокбастере «Дневной дозор». Участвовала в телепроектах «Цирк со звездами», «Сердце Африки», «Империя», «Ледниковый период 2», «Последний герой-4» и «Последний герой-5». На коньках в «Ледниковом периоде» Фриске выступала, несмотря на два сломанных ребра. В цирке со звездами участвовала, невзирая на панический страх высоты.

Мы публикуем некоторые цитаты, жизненные принципы Жанны Фриске. «Фриске, какой ее будут помнить».







Об интуиции:

Я очень интуитивный человек, интуиция – это голос, который идет из сердца. Он никогда не лжет. Но его можно услышать, только если находишься в спокойном состоянии. Когда ты нервный или расхлябанный, даже прислушаться к себе не сможешь. А когда успокоишься, наладишь все системы в организме, научишься относиться к нему с уважением, тогда он и проявится.





О работе:

Как только у меня выходные больше, чем 3 дня, незапланированные, то мне через какое-то время становится некуда себя деть, я понимаю, что во мне скомуллировалось огромное количество энергии, которое мне нужно куда-то выплеснуть, а выплеснуть я могу только в работу.







Об отношениях:

Умение прощать, умение идти на компромиссы, умение слушать и слышать друг друга. Порой бывает, вы говорите друг другу одни и те же слова, а ощущение, как будто один говорит на китайском, а другой – на японском, вы не понимаете, что вообще хотите друг другу сказать и что вам друг от друга надо. А когда есть это понимание и вы находитесь на одной волне, смотрите в одном направлении, тогда и вопросов не так много. Люди чаще находятся в тишине, умеют молчать друг с другом.







О любви:

Женщина всегда должна быть любима. Если ее никто не любит – она ноль. Мы сдуваемся без любви.

О смысле жизни:

Только дети, только близкие – смысл нашей жизни. Все остальное приходит и уходит.







Об одежде:

Трикотаж, джинсы, кашемир – это те вещи, которые делают нашу жизнь удобной и комфортной. Было бы странно, если бы я ходила на каблуках каждый день. Я могу надеть резиновые сланцы и дорогое украшение – как на этой съемке. И это не дурной тон, потому что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Иначе скучно. Если ты скучно выглядишь, ты и живешь скучно…







Об участии в проекте «Последний герой»:

Первая поездка произвела на меня очень сильное впечатление. Второй раз, понятное дело, эмоции были уже не такие яркие. Но оба раза я испытала серьезный психологический стресс, у меня произошла переоценка ценностей. В какой-то момент вдруг все стало ясно и понятно, я наконец разобралась в себе и вернулась домой более собранная и сконцентрированная. Конечно, на острове это делать гораздо проще. Там чаще вспоминаешь, что такое хорошо и что такое плохо, – чему нас учили с детства.







О сестре Наташе (в интервью за 2008 год):

Я всегда говорила и говорю, что самое ценное в жизни – это семья, все остальное – ерунда. Мы с сестрой никогда не ссорились, и вряд ли этот инцидент мог бы быть причиной нашего раздора. Естественно, между нами периодически возникает недопонимание, у нас же большая разница в возрасте – 12 лет. Я хочу помочь Наташе избежать многих ошибок, а ей – и, наверное, это правильно – хочется учиться на своих.





О сантиментах:

Я очень сентиментальная. Кошечку, собачку кто-то обидел – я уже плачу, мне уже жалко. Не могу сказать, что я плакса, но, смотря какой-то фильм с душещипательным концом, обязательно пущу слезу. Мне кажется, не нужно стесняться своих слез – ни радости, ни горя.







О быте:

Я очень люблю готовить, для меня это определенный способ расслабления. В ресторанах ем редко – только когда встречаюсь с друзьями или нахожусь на гастролях. Честно скажу, не люблю ни гладить, ни мыть посуду, ни убираться.

О личной жизни:

Я не люблю посвящать всех в свою личную жизнь. Есть мое личное пространство, и оно только мое. Мне не очень хотелось бы быть обсуждаемой или показывать всем: «Посмотрите, у меня такой-то мужик!» Могу только сказать, что, как и любая девушка, я верю в принца.







О мужчинах:

Когда я слышу рассуждения из серии «мне нравятся высокие, сильные, умные и холостые», то всегда смеюсь. Очень многое мы придумываем себе сами. А между тем не бывает идеальных людей. Не бывает плохих или хороших мужчин. Даже у самого страшного подлеца есть мама, любимая женщина, есть люди, которые его любят и им дорожат и которыми дорожит он.



