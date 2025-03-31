Лукашенко: наша жизнь – ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и людей

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вакантной оставалась и должность председателя Минского облисполкома. На эту должность назначили Алексея Кушнаренко, экс-министра энергетики. А руководить Минэнерго будет Денис Мороз. На новую должность он приходит с практическим управленческим опытом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, Алексей Иванович, уверены, что Денис справится с работой министра?

– Так точно, товарищ Президент! Я Дениса Равильевича давно знаю и не сомневаюсь в его профессиональной компетенции.

– Ну а то, что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?

– В его случае, я думаю, что нет, потому что он человек обучаемый.

– Он учил всех.

– Учил всех, но при этом он способен и умеет работать в команде.

– Будет, Денис, плохо, если в твою бытность министра там что-то обрушится.

– Не допустим.

– Ты это знаешь. Человек умный, образованный. А вообще… Ты поработал с министром, откровенно. Я бы хотел, чтобы он возглавил Минскую область. Он справится?

– Товарищ Президент, никаких сомнений в этом нет.

– Ты уже как министр можешь сказать о нем что угодно.

– Я ничего плохого про Алексея Ивановича сказать точно не могу.

– А хорошее тоже?

– Хорошего много могу чего сказать.

– Ну, а все-таки недостатки у него есть, на которые ему надо обратить внимание?

– О которых я бы знал, нет.