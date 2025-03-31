Лукашенко: наша жизнь – ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и людей
Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вакантной оставалась и должность председателя Минского облисполкома. На эту должность назначили Алексея Кушнаренко, экс-министра энергетики. А руководить Минэнерго будет Денис Мороз. На новую должность он приходит с практическим управленческим опытом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, Алексей Иванович, уверены, что Денис справится с работой министра?
– Так точно, товарищ Президент! Я Дениса Равильевича давно знаю и не сомневаюсь в его профессиональной компетенции.
– Ну а то, что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?
– В его случае, я думаю, что нет, потому что он человек обучаемый.
– Он учил всех.
– Учил всех, но при этом он способен и умеет работать в команде.
– Будет, Денис, плохо, если в твою бытность министра там что-то обрушится.
– Не допустим.
– Ты это знаешь. Человек умный, образованный. А вообще… Ты поработал с министром, откровенно. Я бы хотел, чтобы он возглавил Минскую область. Он справится?
– Товарищ Президент, никаких сомнений в этом нет.
– Ты уже как министр можешь сказать о нем что угодно.
– Я ничего плохого про Алексея Ивановича сказать точно не могу.
– А хорошее тоже?
– Хорошего много могу чего сказать.
– Ну, а все-таки недостатки у него есть, на которые ему надо обратить внимание?
– О которых я бы знал, нет.
Александр Лукашенко:
Главный недостаток, кого я ни допрашивал, говорят, что он очень переживает за дело. Так я говорю: какой же это недостаток? Это хорошее качество человека. Ну, конечно, если излишне паришься, я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком. Хочется, чтобы идеально было, а идеально не всегда получается. Ну, и тогда начинаешь думать, может быть, излишне. Тем не менее мы жизнь должны отдать. Наша жизнь – ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и для людей.
Что касается работы председателя Минского облисполкома, то Александр Лукашенко сделал особый акцент на развитии сельского хозяйства региона.