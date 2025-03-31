Кушнаренко: надеюсь, что опыт, который есть у меня, позволит эффективно работать на благо Минщины

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время назначения нового председателя Минского облисполкома Александр Лукашенко особо подчеркнул ключевую роль развития сельского хозяйства в области. Минщина – крупнейший аграрный регион страны. И это направление должно оставаться приоритетным. Новый губернатор, чья карьера была всегда связана с энергетической сферой (профессиональный путь от мастера до министра), в разговоре с журналистами признался, что назначение стало для него неожиданным.