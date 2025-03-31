Кушнаренко: надеюсь, что опыт, который есть у меня, позволит эффективно работать на благо Минщины

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время назначения нового председателя Минского облисполкома Александр Лукашенко особо подчеркнул ключевую роль развития сельского хозяйства в области. Минщина – крупнейший аграрный регион страны. И это направление должно оставаться приоритетным. Новый губернатор, чья карьера была всегда связана с энергетической сферой (профессиональный путь от мастера до министра), в разговоре с журналистами признался, что назначение стало для него неожиданным.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
Для меня это было очень большой неожиданностью, учитывая, что вся моя профессиональная карьера связана с работой в большой энергосистеме, где я прошел путь от мастера, молодого специалиста, до министра энергетики, которым стал относительно недавно, буквально 7,5 месяца назад. Но тем не менее я для себя вижу возможность для реализации уже имеющихся знаний и опыта. А на самом деле, Министерство энергетики – это многопрофильная структура, в которой есть и 15 сельскохозяйственных филиалов, промышленные предприятия, строительные организации, научные, учебные заведения. Поэтому я надеюсь и уверен, что опыт, который есть у меня, и позволит эффективно работать на благо Минской области и всей нашей страны в целом.