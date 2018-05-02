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Регистрация на ЦТ началась в Беларуси: подать заявление можно до 1 июня

02 мая 2018 06:24
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Новости Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование начинается 2 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подать свои заявления абитуриенты смогут до 1 июня. С собой необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате за прием и оформление документов.

Регистрация на ЦТ началась в Беларуси: подать заявление можно до 1 июня-1

По всей стране открыты десятки пунктов регистрации. Если абитуриент не сможет лично присутствовать при регистрации, сделать это смогут его законные представители либо граждане, имеющие доверенность.

Испытания начнутся 12 июня. В этот день будет организован тест по белорусскому языку. Завершится ЦТ проверкой знаний по всемирной истории 2 июля. Отметим, регистрация абитуриентов для прохождения испытаний в резервные дни пройдет с 30 июня по 3 июля.

# общество # Фотофакт # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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