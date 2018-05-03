Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»

Новости Беларуси. Журналисты должны работать на объединение общества. Об этом 3 мая заявил министр информации на открытии Международной выставки «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Карлюкевича, сведения должны отражать реальное положение дел. По словам министра, современная палитра средств массовой информации представляет широкую картину мира.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено на выставке, и всё больше традиционные средства массовой информации (я имею в виду газеты и журналы) рассказывают о том, как они работают в интернете и в социальных сетях.

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