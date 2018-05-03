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Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»

03 мая 2018 14:57
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Новости Беларуси. Журналисты должны работать на объединение общества. Об этом 3 мая заявил министр информации на открытии Международной выставки «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»-1

Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»-3

По словам Александра Карлюкевича, сведения должны отражать реальное положение дел. По словам министра, современная палитра средств массовой информации представляет широкую картину мира.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено на выставке, и всё больше традиционные средства массовой информации (я имею в виду газеты и журналы) рассказывают о том, как они работают в интернете и в социальных сетях.

Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»

Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»-6

Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»-8

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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