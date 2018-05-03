Прямой эфир

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях

03 мая 2018 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аграрии подводят итоги первого этапа сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях-1

В Пуховичском районе отметили хозяйства, которые в числе первых завершили работы на полях. Среди них сельхозпредприятие «Зазерка». В почву внесли все необходимые минеральные удобрения. Закончили сеять ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры. Кстати, закончили сеять и сахарную свеклу. Однако работа на полях не заканчивается.

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях-3

Александр Сидорик, главный агроном сельхозпредприятия «Зазерка»:
Занимаемся посевом однолетних культур, приступили к посеву кукурузы. Посевная площадь кукурузы составляет 640 гектаров. На сегодня посеяно 100 гектар, работы продолжаются. Планируем включить в работу третью сеялку и в течение 10 рабочих дней закончить сев кукурузы.

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях-5

Андрей Папельский, руководитель сельхозпредприятия «Зазерка»:
Подготовка техники позволила нам закончить своевременно все свои работы. Мы оказывали помощь соседним хозяйствам в севе ранних яровых культур, сахарной свеклы. Готовимся к заготовке кормов.

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях-7

В «Зазерке» работает 30 единиц техники. Всего же в хозяйстве планируют обработать 1800 гектаров земли.

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»
03 мая 2018 14:49

Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»

Андрей Шорец на открытии первого центра трансфузиологии в Минске: «Здесь самое современное оборудование»
03 мая 2018 13:33

Андрей Шорец на открытии первого центра трансфузиологии в Минске: «Здесь самое современное оборудование»

Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»
03 мая 2018 11:39

Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»