Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях

Новости Беларуси. Аграрии подводят итоги первого этапа сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе отметили хозяйства, которые в числе первых завершили работы на полях. Среди них сельхозпредприятие «Зазерка». В почву внесли все необходимые минеральные удобрения. Закончили сеять ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры. Кстати, закончили сеять и сахарную свеклу. Однако работа на полях не заканчивается.

Александр Сидорик, главный агроном сельхозпредприятия «Зазерка»:

Занимаемся посевом однолетних культур, приступили к посеву кукурузы. Посевная площадь кукурузы составляет 640 гектаров. На сегодня посеяно 100 гектар, работы продолжаются. Планируем включить в работу третью сеялку и в течение 10 рабочих дней закончить сев кукурузы.

Андрей Папельский, руководитель сельхозпредприятия «Зазерка»:

Подготовка техники позволила нам закончить своевременно все свои работы. Мы оказывали помощь соседним хозяйствам в севе ранних яровых культур, сахарной свеклы. Готовимся к заготовке кормов.