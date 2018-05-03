Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома

В основном это сельскохозяйственные и социальные объекты – детские сады, школы. Всего в Минской области около 3 тысяч незадействованных зданий различных форм собственности. Каждое из них требует затрат на содержание, при этом не все безопасны. Между тем, при хозяйском подходе они могут стать новыми предприятиями с рабочими местами и приносить доход в бюджет региона.

Антонина Полякова, директор Минского областного территориального фонда государственной собственности:

В 2018 году у нас запланирована работа по 220 объектам. Это планируется работа по вовлечению в хозяйственный оборот – продажа, сдача в аренду. Если имущество неликвидное и содержание его влечет только затраты, то к такому имуществу будет применяться снос. В 2018 году планируется 90 объектов к сносу. К тем объектам, которые небезопасны, будут применяться меры по ограничению доступа и консервация.

Людей, которые не используют свое имущество как минимум 9 месяцев, также стимулируют к сдвигам. Например, повышенной ставкой земельного налога и на недвижимость. На незадействованные объекты эта цифра вырастает в 10 раз.

Еще один важный вопрос – безопасность. В 2017 году в области произошло почти 1300 пожаров, в огне погибли 130 человек.