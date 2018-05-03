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Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома

03 мая 2018 15:28
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Новости Беларуси. Вопросы экономики и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь подняли актуальную проблему неиспользуемого имущества.

Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома-1

В основном это сельскохозяйственные и социальные объекты – детские сады, школы. Всего в Минской области около 3 тысяч незадействованных зданий различных форм собственности. Каждое из них требует затрат на содержание, при этом не все безопасны. Между тем, при хозяйском подходе они могут стать новыми предприятиями с рабочими местами и приносить доход в бюджет региона.

Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома-4

Антонина Полякова, директор Минского областного территориального фонда государственной собственности:
В 2018 году у нас запланирована работа по 220 объектам. Это планируется работа по вовлечению в хозяйственный оборот – продажа, сдача в аренду. Если имущество неликвидное и содержание его влечет только затраты, то к такому имуществу будет применяться снос. В 2018 году планируется 90 объектов к сносу. К тем объектам, которые небезопасны, будут применяться меры по ограничению доступа и консервация.

Людей, которые не используют свое имущество как минимум 9 месяцев, также стимулируют к сдвигам. Например, повышенной ставкой земельного налога и на недвижимость. На незадействованные объекты эта цифра вырастает в 10 раз.

Еще один важный вопрос – безопасность. В 2017 году в области произошло почти 1300 пожаров, в огне погибли 130 человек.

Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома-7

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
В целом, в Минской области наблюдается положительная тенденция снижения количества пожаров и гибели людей. Но существуют проблемы. Основная категория погибших людей – граждане одиноко проживающие и нетрудоспособного возраста. Мы на этом делаем акцент. Предупреждение детской гибели является Министерством по чрезвычайным ситуациям основной задачей. Мы работаем совместно с органами власти, с управлением образования. Работа будет продолжена в 2018 году.

Проблемы неиспользуемого имущества и безопасности обсудили на заседании Миноблисполкома-10

Конечно, главное беду предотвратить. Поэтому в области открываются центры обучения детей безопасности. Специалисты МЧС проводят противопожарные рейды по жилым кварталам и в зданиях с массовым пребыванием людей. Таких в области около двух с половиной тысяч. Всего на обеспечение безопасности на Минщине освоено более 300 тысяч рублей.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Антинина Полякова # Фотофакт

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