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Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья

20 февраля 2025 17:44
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Более 70 % многодетных тратят семейный капитал на строительство и покупку жилья. Такая мера поддержки реализуется в нашей стране с 2015 года при рождении третьего и последующего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 января размер выплаты увеличился почти на 6 %. А с этого месяца выросли пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья-2

Яна Лысякова, корреспондент:
В столице растет количество многодетных мам. Этому способствует в том числе и социальная политика государства. Все семьи, нуждающиеся в поддержке, ее получают. Различные пособия, семейный капитал, ряд единовременных выплат при рождении ребенка, а также помощь с приобретением собственных квадратов.

Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья-4

Яркий тому пример семья Гасановых. Виктория и Руслан мечтали о лапочке-дочке, но родились сыновья. Теперь у них подрастает своя хоккейная команда. У четы Гасановых шесть мальчиков. Забот много, но все они в радость. Большую поддержку оказывает государство. При рождении третьего сына им назначили семейный капитал. Средства помогли решить квартирный вопрос. Часть денег потратили на строительство жилья.

Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья-6

Виктория Гасанова:
Государство очень хорошо помогает семьям многодетным, и вообще у нас социально ориентированное государство. Помощь значительно увеличилась, даже няня, выплаты, пособия социальные: единоразовые, единовременные. Можно обращаться в социальный центр и все получить.

Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья-8

Оставшиеся средства семейного капитала Гасановы планируют использовать на медицинские услуги. А также вложить деньги в образование детей.

Подробнее в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # Яна Лысякова

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