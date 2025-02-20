Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья
Более 70 % многодетных тратят семейный капитал на строительство и покупку жилья. Такая мера поддержки реализуется в нашей стране с 2015 года при рождении третьего и последующего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С 1 января размер выплаты увеличился почти на 6 %. А с этого месяца выросли пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Яна Лысякова, корреспондент:
В столице растет количество многодетных мам. Этому способствует в том числе и социальная политика государства. Все семьи, нуждающиеся в поддержке, ее получают. Различные пособия, семейный капитал, ряд единовременных выплат при рождении ребенка, а также помощь с приобретением собственных квадратов.
Яркий тому пример семья Гасановых. Виктория и Руслан мечтали о лапочке-дочке, но родились сыновья. Теперь у них подрастает своя хоккейная команда. У четы Гасановых шесть мальчиков. Забот много, но все они в радость. Большую поддержку оказывает государство. При рождении третьего сына им назначили семейный капитал. Средства помогли решить квартирный вопрос. Часть денег потратили на строительство жилья.
Виктория Гасанова:
Государство очень хорошо помогает семьям многодетным, и вообще у нас социально ориентированное государство. Помощь значительно увеличилась, даже няня, выплаты, пособия социальные: единоразовые, единовременные. Можно обращаться в социальный центр и все получить.
Оставшиеся средства семейного капитала Гасановы планируют использовать на медицинские услуги. А также вложить деньги в образование детей.
Подробнее в видеоматериале.