Более 70% многодетных семей направляют семейный капитал на приобретение жилья

Более 70 % многодетных тратят семейный капитал на строительство и покупку жилья. Такая мера поддержки реализуется в нашей стране с 2015 года при рождении третьего и последующего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 января размер выплаты увеличился почти на 6 %. А с этого месяца выросли пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.