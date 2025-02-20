Единый день информирования – Фролов посетил предприятие «Камволь» и пообщался с коллективом

Итоги завершающей пятилетки как основа стратегии успешного развития страны. О том, как важно сегодня поддерживать выбранный курс обсуждали во всех регионах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошел единый день информирования. Одна из встреч состоялась на площадке Минского камвольного комбината. С трудовым коллективом пообщался помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Юрий Фролов также посетил производство. Здесь трудится более 800 человек. Предприятие является крупнейшим производителем текстильной продукции, которая хорошо известна за рубежом. За 2024 год экспорт вырос на 11 %. Сейчас предприятие работает над расширением поставок на внешние рынки и внедрением инновационных технологий.