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Единый день информирования – Фролов посетил предприятие «Камволь» и пообщался с коллективом

20 февраля 2025 17:44
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Итоги завершающей пятилетки как основа стратегии успешного развития страны. О том, как важно сегодня поддерживать выбранный курс обсуждали во всех регионах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день информирования – Фролов посетил предприятие «Камволь» и пообщался с коллективом-2

В Минске прошел единый день информирования. Одна из встреч состоялась на площадке Минского камвольного комбината. С трудовым коллективом пообщался помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Юрий Фролов также посетил производство. Здесь трудится более 800 человек. Предприятие является крупнейшим производителем текстильной продукции, которая хорошо известна за рубежом. За 2024 год экспорт вырос на 11 %. Сейчас предприятие работает над расширением поставок на внешние рынки и внедрением инновационных технологий.

Единый день информирования – Фролов посетил предприятие «Камволь» и пообщался с коллективом-4

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Цель моего сегодняшнего посещения предприятия «Камволь» – рассказать людям о предварительных итогах пятилетки, которая завершается в этом году. Надо сказать, что эти итоги неплохие, мы показываем очень положительную динамику и несмотря на те геополитические вызовы, то санкционное давление, которое существует мы можем с гордостью констатировать о том, что мы справляемся.

# Предприятия Беларуси # Юрий Фролов

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