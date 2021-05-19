Практически революционная новация. Что белорусские депутаты говорят о едином дне голосования?

Новости Беларуси. 19 мая парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Олег Гайдукевич: у нас каждый год выборы, каждый год стресс для страны Также озвучена инициатива продлить полномочия действующих депутатов, избранных в состав местных Советов. Дело в том, что если белорусы поддержат проект обновленной Конституции на референдуме, полномочия депутатов, избранных в состав местных Советов, в январе 2022 года будут сложены досрочно. С предложением выступила Наталья Якубицкая. Именно она в Совете Республики отвечает за региональную политику.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии:

В соответствии с Избирательным кодексом, в соответствии с избирательным законодательством выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва должны состояться не позднее 18 января 2022 года. Вместе с тем в настоящее время проводится активная работа Конституционной комиссии над проектом изменений Основного закона страны, который в последующем предполагается вынести на референдум. В процессе заседаний комиссий обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Республики Беларусь. В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, личных приемах, письменных обращениях граждан.

Практически революционная для белорусской политической системы новация в Овальном зале вызвала оживленную дискуссию. Депутаты высказывали свою точку зрения, поддерживая идею. Доводы приводили такие: выборы должны пройти уже после утверждения народом конституционных изменений. За это время успеет пройти «обкатку» новая система, партии наберут вес, а люди, желающие стать народными избранниками, успеют заручиться поддержкой населения. Действующие депутаты смогут в полной мере раскрыть свой потенциал и оправдать доверие избирателей. Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе Инициативу парламентариев перейти к единому дню голосования в стране поддержали все члены Конституционной комиссии, специалисты по избирательному праву, маститые юристы, которые глубоко погружены в тему.

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, конечно, как депутат Палаты представителей полностью поддерживаю мнение о едином дне голосования. Проведение выборов в местные Советы депутатов всех уровней и Палату представителей одновременно позволит решить несколько проблем. Одновременно проводить предвыборную агитацию, собирать трудовые коллективы, избирателей, выступать со своими программами. В последующем одинаковый период работы депутатов, совпадают сроки начала и завершения депутатской деятельности. Это позволит четче работать над выполнением своей предвыборной программы, над контролем программ социально-экономического развития. И, конечно, позволит совместно решать вопросы жизнеобеспечения наших избирателей. Как член Постоянной комиссии по бюджету и финансам, я уверена, что это позволит сэкономить частично государственный бюджет нашей страны, направить его на более нужные сегодня потребности.

Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня, принимая решение о том, чтобы, подчеркиваю, законодательным образом обеспечить продление полномочий действующих депутатов местных Советов, мы понимали, что эта мера не просто правильная, но это мера, вызванная временем. Естественно, встречаясь с избирателями, в трудовых коллективах, я был свидетелем того, как люди задавали вопрос, как в этих условиях мы будем проводить выборы, как будем совмещать их с референдумом, будем ли мы совмещать. Я думаю, что сегодняшняя инициатива дает ответы на эти вопросы.