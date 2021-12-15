Сергей Рубникович: «Я говорю, что у нас трое детей: дочка и две диссертации»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ. Юлия Артюх, СТВ:

С профессиональной деятельностью и обучением все понятно. Это интересно, так как вы молодой ученый. Но мне хочется раскрыть занавес вашей семейной жизни. Очень интересно, как вы познакомились с супругой? «По сути, у меня случился служебный роман»

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Как я сказал, после клинической ординатуры в 1998 году я был распределен в Минский государственный медицинский институт (нынешний БГМУ) ассистентом, молодым преподавателем. С 1998 года я уже полноценно работал в альма-матер, в нашем университете. По сути, у меня случился служебный роман. В то время на кафедре обучалась моя супруга, в клинической ординатуре. В 1999 году мы познакомились, а в 2000 году уже сыграли свадьбу. Вот уже более 20 лет мы идем друг с другом вместе. У нас есть одна дочка, хотя я говорю, что у нас трое детей. Это дочка и две докторские диссертации. Как и я, она тоже доктор медицинских наук, профессор в стоматологии. Юлия Артюх:

В стоматологии у вас направления одинаковые или отличаются? Сергей Рубникович:

Мое направление – это ортопедическая стоматология. В профессиональном плане это моменты протезирования зубов, зубочелюстной системы. У супруги направление ортодонтии, исправление прикуса, положения зубов. Это основная ее работа в настоящее время.

Юлия Артюх:

Как два доктора медицинских наук, два практикующих врача уживаются вместе? В работе вы советуетесь или спорите активно? Сергей Рубникович:

У нас много совместных пациентов, которых мы ведем. Она на этапах подготовки, исправления прикуса. Она специализируется на работе со взрослыми пациентами, исправление прикуса уже во взрослом периоде, когда необходима именно подготовка пациентов перед протезированием, исправление положения зубов, исправление прикуса. Юлия Артюх:

Это перед тем, как отправить к вам? Сергей Рубникович:

Да. В более запущенных случаях. А я как врач ортопед уже протезирую, изготавливаю зубные протезы, когда имеются дефекты зубов. Дефекты зубных рядов исправляем с помощью зубных протезов, в частности и дентальной имплантации. Юлия Артюх:

Супруга минчанка или тоже из региона приехала?

Сергей Рубникович:

Она родом из Николаева, из Украины. Они с родителями переехали в третьем классе и жили в Минске. Юлия Артюх:

Интересно судьба сложилась. Встретились в Минске и уже более 20 лет вместе, работаете рука об руку. Сергей Рубникович:

Да, у нас общие интересы. Нам интересно и жить, и работать. «Дочка с 9 класса начала заниматься научными изысканиями» Юлия Артюх:

Вы сказали, что у вас есть дочка. Чем она занимается? Пошла по вашим стопам или ей неинтересна медицина?