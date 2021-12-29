Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Софьи Сапеги

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Софьи Сапеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам, обвиняемая совместно с иностранными гражданами создала и администрировала несколько деструктивных Telegram-каналов. В них дискредитировали действующую власть Беларуси, разжигали вражду и провоцировали на преступления в отношении правоохранителей, прокуроров, судей, журналистов. Всего больше 230 потерпевших.

После того как персональные данные размещались на ресурсах мессенджера, в их адрес поступали угрозы. За такую «работу» Сапеге хорошо платили. Однако доход, полученный преступным путем, в итоге пришлось вернуть. Кроме того, обвиняемая активно помогала следствию в разоблачении других соучастников противоправных действий.