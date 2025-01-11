Сергеенко: созданное за годы президентской республики нужно сберечь и ни в коем случае не потерять

Уметь слушать и слышать людей – одно из главных требований, которые глава государства предъявляет чиновникам. Представители власти регулярно посещают регионы, чтобы знать, что волнует жителей страны, и оказать помощь. Беларусь за 30 лет не только сохранила свой потенциал, но и значительно укрепила его. Об этом на встрече с жителями Постав заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна демонстрирует рост стабильной экономики и стала более узнаваемой в мире. Около 80 % в производимых в СНГ тракторов приходится на долю Беларуси. По выпуску большегрузных автомобилей мы также занимаем лидирующие позиции. Государство входит в топ стран-экспортеров молочной продукции. Стабильное развитие экономики позволяет поддерживать социальную сферу. Забота о человеке в приоритете государства. Построены сотни объектов в сфере здравоохранения – РНПЦ, отделения больниц, ФАПы. Информация не голословная. В аудитории, которая собрала около 500 человек, демонстрировали конкретные видеопримеры. Участники встречи могли задать интересующие их вопросы.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этих встречах самый главный акцент нужно делать на том, что создано в Республике Беларусь за годы президентской республики. Это нужно сохранить, сберечь и ни в коем случае нельзя потерять. Это самое важное – донести сегодня нашим людям.

Юлия Костюк, председатель Молодежного парламента при Поставском районном Совете депутатов:

Неимоверное чувство гордости за свою страну. 30 лет – такие достижения. Действительно настраивает на то, что в январе перед нами стоит такое историческое событие, когда народ выполняет свой демократический долг, управление страной, выказывает свое доверие. Такие встречи показывают, что мы все очень близки. Наша маленькая, компактная, но такая прекрасная страна. В одном зале мы просто объединились. В райцентре Игоря Сергеенко хорошо знают как депутата от Поставского избирательного округа. Он регулярно интересуется положением дел на предприятиях и в организациях региона. Без внимания не остаются и обращения жителей.

Инна Косаревская, председатель Воропаевского сельского исполнительного комитета:

Он был у нас в городском поселке, и практически все вопросы, озвученные избирателями, решены. И установлена в Гуте станция обезжелезивания – проблема, которая существовала на протяжении долгого времени. Улучшено состояние и качество дорог наших. И решились благодаря вниманию Игоря Петровича очень важные вопросы по улучшению жизни наших сельских людей. Также Игорь Сергеенко пообщался с коллективом завода «Промис». На предприятии выпускают запчасти для сельхозтехники отечественного и импортного производства. Оно было создано 8 лет назад на площадях бывшего консервного комбината. И буквально вдохнуло жизнь в райцентр. Около сотни человек получили возможность в трудоустройстве.