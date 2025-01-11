«Металлург» победил «Шахтёр» в ЧБ по хоккею

7 голов на двоих. «Металлург» и «Шахтер» порадовали результативностью в чемпионате Беларуси по хоккею. Больше в атаке преуспели «волки», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Они выдали мощный стартовый спурт, за 6 минут дважды заставив капитулировать противника. Не прошло и 60 секунд, как «горняки» одну шайбу отквитали. Но и на этом «сталевары» не успокоились, вновь увеличив преимущество до комфортного – 3:1. После антракта команды снизили собственный атакующий потенциал. За 20 минут зрители увидели 2 гола. В заключительной трети «Шахтер» попытался намекнуть на возрождение интриги и вплотную приблизился к «Металлургу». Но дружина Дмитрия Кравченко не дрогнула – 4:3.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:

Хороший матч, понравился. Быстро играли две команды. Два периода по созданным моментам имели преимущество, но созданный момент не значит, что гол. Две погрешности могли привести к поражению. Рады, что в конце выстояли, нашли в себе силы, довели до победы.

Во второй встрече «Славутич» легко разобрался с «Лидой» – 5:1. Для «рыцарей» нынешняя осечка стала пятой кряду.