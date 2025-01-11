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Минское «Динамо» выиграло два матча подряд в формате 3х3

11 января 2025 18:55
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Минское «Динамо» заметно улучшило позицию в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги 3 на 3. Сегодня «зубры» провели 2 матча и в обоих одержали виктории, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» выиграло два матча подряд в формате 3х3-1

Дебютным соперником был омский «Авангард». В первом и втором периодах «зубры» отличились по 2 раза. Россияне оказались менее результативными. Они огорчили отечественную дружину дважды. Затем «Динамо» мерилось силами с «Сибирью». На льду наблюдалось серьезное соперничество. С перевесом в один гол сильнее оказались подопечные Павла Перепехина – 2:1. Успешные действия позволили подняться на 5 место в генеральной классификации.

# Хоккей

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