Минское «Динамо» выиграло два матча подряд в формате 3х3

Минское «Динамо» заметно улучшило позицию в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги 3 на 3. Сегодня «зубры» провели 2 матча и в обоих одержали виктории, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дебютным соперником был омский «Авангард». В первом и втором периодах «зубры» отличились по 2 раза. Россияне оказались менее результативными. Они огорчили отечественную дружину дважды. Затем «Динамо» мерилось силами с «Сибирью». На льду наблюдалось серьезное соперничество. С перевесом в один гол сильнее оказались подопечные Павла Перепехина – 2:1. Успешные действия позволили подняться на 5 место в генеральной классификации.