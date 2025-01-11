Белорусские хоккеисты отметились голами в Лиге Онтарио

Форвард «Ниагары» помог победить волков из «Садбери» – 5:4. Лошко сравнял счет, подарив надежду на благоприятный исход. Он действовал в третьем звене, дважды бросил в своры, но заработал минус 1 в показатель полезности. В сезоне на счету исполнителя 40 матчей, в которых он набрал 49 очков. Особенно результативно наш спортсмен сыграл накануне, оформив хет-трик и заработав ассист. Благодаря стараниям нападающего «Ниагара» располагается на первой позиции на Востоке. А Лошко входит в топ-10 снайперов лиги.

Один в поле не воин. В этом убедился Илья Протас. «Виндзор» вчистую уступил «Лондону» – 1:5. Наш 18 летний хоккеист забросил единственную шайбу клуба. Партнеры отмолчались. К слову, действовал белорус в центре первого звена. Доверие тренерского штаба понятно. В 37 дуэлях младший из братьев умудрился набрать 61 бомбардирский балл. Виндзор идет вторым на Западе.