Баскетболисты «Минска» одержали вторую победу на ЧБ

На домашней площадке столичная команда принимала «Рубон» из Витебска. Лидерство забрали хозяева уже в начале встречи. На первый перерыв дружины ушли при счете – 26:16. Во второй четверти «Минск» лишь продолжал увеличивать отрыв – 22:11. Исход дуэли к этому моменту был практически ясен. Но нужно отдать должное гостям. В третьей 10-минутке они навязали достойное сопротивление, сократив отставание. Подопечные Александра Подерачева много ошибались и позволили «Рубону» похозяйничать у своего щита. Но надолго прыти не хватило. В заключительном отрезке на площадке вновь солировали горожане. Итоговые цифры – 93:68.

Виталий Лебедев, игрок БК «Минск»:

Выполнены далеко не все установки. Чувствовалась какая-то скомканность в нападении, были проблемы в защите, но все-таки как-то завелись и нашли в себе силы. Как-то хотелось проявить себя с лучшей стороны. Выполнили свою работу. Это можно скинуть на то, что у нас был долгий перерыв и мы вкатываемся во вторую половину сезона.

Для «Минска» эта победа стала второй кряду. И первой в новом году. До этого столичный клуб одержал викторию над «Гродно-93» со счетом – 86:72. Тем самым подопечные Александра Подерачева поднимаются на вторую строчку турнирной таблицы. В их активе 28 баллов. Отставание от лидера лишь в одно очко.