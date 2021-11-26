На мусороперерабатывающем заводе в Минске обнаружили тело новорождённой девочки. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Новости Беларуси. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:
25 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в Заводском районе столицы, тело младенца. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Следователями во взаимодействиями с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.
Следователи устанавливают личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза.