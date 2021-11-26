«Мы небезразличны к судьбам этих людей». Как помочь беженцам, оказавшимся на границе?

Новости Беларуси. Районные организации Минской области продолжают оказывать помощь беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители Красного Креста ежедневно получают гуманитарную помощь как от населения, так и общественных объединений со всех регионов. Не стоят в стороне и жители Крупского района. Неравнодушные люди передают продукты питания, средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь. На днях районная организация Красного Креста отправила на границу 35 килограммов продовольственных товаров. В основном это консервы, крупы, печенье.

Татьяна Климкович, председатель Крупской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Как только появилась информация, люди сразу стали звонить и предлагать свою помощь. Помощь в основном в виде теплой одежды: куртки, шапки, шарфики и в виде продуктов. К концу недели, думаю, еще отправим пару коробок. Не только мы одни принимаем в этом участие, очень много откликнулось других общественных организаций нашего района. Это и наши профсоюзы, и Белорусский союз женщин и БРСМ. В общем, люди в нашем городе не остались в стороне.

Татьяна Пригожаева, представитель первичной организации РОО «Белая Русь» Крупской ЦРБ:

Все мы небезразличны к судьбам этих людей. В первую очередь жалко, конечно, женщин, маленьких деток, людей пожилого возраста, которые оказались в такой тяжелой ситуации. Районные организации «Белой Руси» также принимают участие в сборе, подготовке и отправке гуманитарной помощи. Мы приобретаем какую-то бакалейную продукцию, овощную, фруктовую.