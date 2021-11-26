Кочанова на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ: содержание мигрантов сегодня весьма актуально

Вместо поиска путей разрешения проблемы западные соседи объявили чрезвычайную ситуацию в своих приграничных районах, возвели заборы из колючей проволоки и насильно выталкивают на территорию Беларуси беженцев. Ко всему польская сторона использует и силовое воздействие против несчастных людей, применяя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и опасные химические вещества. По этим фактам Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Установлены 132 пострадавших, среди которых женщины и дети. Спикер верхней палаты парламента отметила: очень важно, что Межпарламентская Ассамблея СНГ поднимает вопросы положения мигрантов, правового регулирования их статуса и деятельности в наших странах и других государствах. В том числе и таким образом мы имеем возможность довести до мирового сообщества нашу позицию и рассчитывать, что будем услышаны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас очень важно, что были рассмотрены вопросы, которые касаются мигрантов. Оказание помощи медицинской, содержание мигрантов – это как раз сегодня весьма актуально для нашей страны. Казалось бы, еще вчера это была тема, которую мы понимали, знали, что да, есть эти вопросы. И ведь когда произошла ситуация в Украине, мы приняли 160 тысяч беженцев и никто не говорил о том, что как вы там, белорусы, справляетесь с этой проблемой. Мы понимали, что людям надо помогать. А сегодня, когда речь идет о нескольких тысячах беженцев, которые в силу созданных условий европейскими странами оказались без дома, без крова, без всего, ситуация никак не может разрешиться. Поэтому, конечно, мы и белорусская делегация высказали свое мнение и очень рады тому, что такая площадка есть, чтобы высказать свое мнение. Ты понимаешь, что будешь услышан.