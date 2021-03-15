Спелеотерапия, физкультура, досуг для души. Как заботятся о пенсионерах и инвалидах в одном доме-интернате

Вот так щедро с золотистыми блинцами и ароматным Иван-чаем встретили Масленицу в столичном доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Волею судьбы они оказались здесь по разным обстоятельствам. И хоть ни одни стены не заменят дом родной, команда сотрудников старается дарить солнце каждый день. Здесь нет случайных людей.

Александр Недвецкий, проживающий дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Когда эта пандемия портит всем настроение, все же нашлись силы у людей показать традицию, которая не проходит.

Василий Мещенчук, проживающий дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Мы собираемся по интересам, разгадываем кроссворды. Плохо, что сейчас невозможно выйти за пределы, потому что у нас было много посещений театров.

Марина Ермолаева, заведующая отделением сопровождаемого проживания дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Это сувенирная лавка, здесь представлены работы наших проживающих, выполнены самостоятельно или с помощью наших специалистов – трудотерапевтов. Общаемся, находим подход, проводим музыкальные мероприятия, очень много у нас поют.

На данный момент в доме-интернате 366 проживающих, средний возраст которых 73 года. Есть и золотая пятерка в районе векового рубежа, и это хороший показатель. Продолжительность жизни увеличивается, потому что о старшем поколении заботятся по полной программе. Вкусная еда, физкультура, досуг для души – все включено. Для каждого – индивидуальная программа реабилитации.

Алексей Чепельников, заместитель директора по медицинскому обслуживанию дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

В последнее время вот эта общая беда – коронавирусная инфекция, но эта общая беда еще больше сплотила и проживающих, и персонал. Мы делаем все возможное, чтобы люди в меньшей степени страдали от вынужденной изоляции. У нас большая половина людей имеет первую группу инвалидности – это самая тяжелая. Большой процент людей со второй и третьей группами.

Алеся Никитина, заместитель директора дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Тут есть люди, которые находятся на полном государственном обеспечении, у них нет трудоспособных родственников, детей трудоспособных или вообще нет никого, он одинокий, и есть платное проживание, когда есть трудоспособные дети, но разные ситуации у людей, например, инвалидом стал в 60 лет и дети еще молодые, им по 30-35 лет, они не могут бросить работу в силу обстоятельств.

В здоровом теле – здоровый дух. Многим подопечным в жизни не дашь их возраст в паспорте. Поднять иммунитет и остаться в тонусе помогает спелеотерапия. Соли из солигорских пещер творят чудеса. Елена Сузько, физиотерапевтическая медсестра:

Бронхиты, астмы. Это все для пожилого человека очень хорошие процедуры, а сейчас с ковидными заболеваниями для легких – это вообще лучшее лечение, люди приходят с настроением и уходят с еще большим настроением. У нас еще есть здесь фитобар, здесь завариваются травы, которые раздаются людям для сердечно-сосудистой системы, для поднятия иммунитета.

Александр Недвецкий:

Для меня, что выбрал главное, это движение: утренняя зарядка, пару часов на свежем воздухе.

Командный дух поддерживают спартакиады. Сегодня в программе кольцеброс. Надо сказать, каждый день специалисты стараются сделать насыщенным и интересным. По мере необходимости сопровождают в поликлиники, банки, помогают восстановить документы. Ставят на ноги после инсультов и возвращают к жизни.

Сергей Пинчук, методист по адаптивной физкультуре:

У проживающего Димы не было реабилитации, он поступил сюда в очень плачевном состоянии, нужно было и суставы, и мышцы приводить в порядок, потому что атрофия была. Мы работали 2,5 года, и он уже пошел потихоньку.

У нас уже пару человек, которых мы восстановили, они уже ушли, забрали родственники домой. Много уделяем внимания приседанию, мы развиваем и силу, и выносливость.

Конечно, главное вдохновение и тепло дарит связь с родственниками. В условиях пандемии ее поддерживают по скайпу, вайберу, обмениваются новостями с теми, кто остался по другую сторону океана. Алеся Никитина:

Я, вообще, по жизни оптимист, и люди чувствуют, даже когда я к ним подхожу, когда мои специалисты подходят, эту положительную энергию и сами заряжаются ею. Мы разбираем проблемы, что не так, чтобы работать в команде было комфортно.

Алла Чуприс, проживающая дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Сынок говорит: «Мама, ты живешь в санатории», а я говорю: «А я и не отказываюсь». Все есть, только бы здоровьице еще продлить немного.