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Сергей Пускепалис о фильме «Крылья над Берлином»: очень волнительно, что премьера проходит в Бресте

27 апреля 2022 21:34
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Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости прошел первый публичный показ военно-исторической драмы «1941-й. Крылья над Берлином», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лента рассказывает о малоизвестном подвиге советских летчиков, которые бомбили с воздуха столицу Германии в августе 1941-го. Российская съемочная группа во главе с режиссером Константином Бусловым приехала в Брест и представила фильм для белорусского зрителя.  

Сергей Пускепалис о фильме «Крылья над Берлином»: очень волнительно, что премьера проходит в Бресте-1

Сергей Пускепалис, заслуженный артист России:  
Этот фильм, который говорит правду не причесанную, не гламурную какую-то, не в угоду нам. А действительно правду, через которую эти люди прошли, чтобы этот подвиг стал тем кирпичом в 9 Мая. Для меня тоже очень волнительно, что премьера проходит в Бресте, где люди первыми столкнулись с этим злом.  

Режиссёр фильма «Крылья над Берлином» о картине: мы и нужны, чтобы такие малоизвестные подвиги становились большими. Читайте здесь.  

# Кино # общество # Кристина Протосовицкая # Сергей Пускепалис # Фотофакт

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