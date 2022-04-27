Сергей Пускепалис о фильме «Крылья над Берлином»: очень волнительно, что премьера проходит в Бресте

Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости прошел первый публичный показ военно-исторической драмы «1941-й. Крылья над Берлином», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лента рассказывает о малоизвестном подвиге советских летчиков, которые бомбили с воздуха столицу Германии в августе 1941-го. Российская съемочная группа во главе с режиссером Константином Бусловым приехала в Брест и представила фильм для белорусского зрителя.

Сергей Пускепалис, заслуженный артист России:

Этот фильм, который говорит правду не причесанную, не гламурную какую-то, не в угоду нам. А действительно правду, через которую эти люди прошли, чтобы этот подвиг стал тем кирпичом в 9 Мая. Для меня тоже очень волнительно, что премьера проходит в Бресте, где люди первыми столкнулись с этим злом.