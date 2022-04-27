Режиссёр фильма «Крылья над Берлином» о картине: мы и нужны, чтобы такие малоизвестные подвиги становились большими

Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости прошел первый публичный показ военно-исторической драмы «1941-й. Крылья над Берлином», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лента рассказывает о малоизвестном подвиге советских летчиков, которые бомбили с воздуха столицу Германии в августе 1941-го. Российская съемочная группа во главе с режиссером Константином Бусловым приехала в Брест и представила фильм для белорусского зрителя.

Константин Буслов, кинорежиссер:

Для меня большая честь представить здесь впервые нашу картину, в Республике Беларусь. А если говорить про малоизвестные факты, они когда-то всегда бывают малоизвестными, для этого мы и нужны. Кинематографисты, люди творческие, писатели, поэты. Чтобы такие малоизвестные подвиги, о которых стоит помнить, становились потом большими, событийными.