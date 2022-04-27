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73 белоруски получат Орден Матери. Президент подписал указ

27 апреля 2022 21:24
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Новости Беларуси. Орденом Матери награждены 73 жительницы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Награды удостоены представительницы самых разных профессий.  

Они спокойно совмещают материнство и карьеру, трудясь на промышленных предприятиях, в строительной отрасли, учреждениях образования и здравоохранения, культуры. Есть среди них и домохозяйки. Отметим, со стороны государства многодетным оказывается весомая поддержка. Таких семей в стране из года в год становится все больше.  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко

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