73 белоруски получат Орден Матери. Президент подписал указ

Новости Беларуси. Орденом Матери награждены 73 жительницы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Награды удостоены представительницы самых разных профессий.

Они спокойно совмещают материнство и карьеру, трудясь на промышленных предприятиях, в строительной отрасли, учреждениях образования и здравоохранения, культуры. Есть среди них и домохозяйки. Отметим, со стороны государства многодетным оказывается весомая поддержка. Таких семей в стране из года в год становится все больше.