«Каждый солдат мечтает стать генералом». В Следственном комитете молодые специалисты приняли присягу

Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем. У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Оксаны Семашко.

Смелые интеллектуалы шли своей дорогой следом за мечтой, и она исполнилась. Артем попал с корабля на бал, вернее, прямо с дежурных суток на торжественную присягу.

Артем Анищенков, следователь УСК Беларуси по Могилевской области:

С самого детства мечтал поступить на следственно-экспертный факультет, чтобы стать следователем, потому что именно там готовят отличные кадры. В строю больше 70 молодых офицеров. Алексей еще со школы знал, куда будет поступать. Он учился в юридическом классе. Сейчас проходит курсы повышения квалификации. – Есть ли желание в будущем стать генералом и, как считаете, через сколько это может случиться?

Алексей Шинкович, следователь Фрунзенского РОСК Минска:

Будем стараться. Идти к этому. Через сколько? Как говорится, как карта ляжет.

Глеб Ильин, следователь Заводского РОСК Минска:

Каждый солдат мечтает стать генералом, поэтому все впереди. В ближайшем будущем. Все будет. Лейтенанты – выпускники Академии МВД и гражданских вузов. У каждого отличный уровень знаний. Они прошли строгий медицинский и психологический отбор.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Тем, кто сейчас служит, в связи с этим же событием, хочу пожелать и даже попросить, чтобы внимательно отнеслись к молодежи, потому что это смена, те, кто будет работать после них. То, что мы им оставим, с тем они и будут работать. Чему научим, с тем они и останутся. Поэтому терпения старшему поколению. Родным и близким новобранцев, скажем так, вместе с ними порадоваться этому празднику. А в дальнейшем только гордиться тем, как они служат, работают, защищают нашу родину и наших людей. Когда романтика после торжеств заканчивается, время конкретных дел и решений, где важна не красивая форма, а содержание, порядочность и желание отдаваться профессии без остатка.

Оксана Семашко, корреспондент:

Присяга – то, что запомнится на всю жизнь. Такие торжественные моменты одновременно и волнительные. Но впереди молодых следователей ожидают не менее волнительные будни, где нужно будет с предельной точностью отличить черное от белого. 99 % преступлений, совершаемых в нашей стране, расследуют в подразделениях Следственного комитета. В адрес тех, кто несет службу добросовестно, прилетело подравление с МКС.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Пусть порядочность, добросовестность и ответственность впредь будут вашими главными чертами. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю мирного неба, здоровья, счастья вам, вашим родным и близким. Успехов в работе и во всех начинаниях во благо Беларуси. Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий. Кругозор следователя должен быть широк, чтобы расследовать дела, даже если нет следов преступлений и когда убийца или маньяк молчит. Юриспруденция, экономика, банковское дело, психология – все, чем желательно владеть профессионалу.

Руслан Борисенко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

Взору следователя открывается зачастую нелицеприятное зрелище и даже ужасное. И здесь надо сохранить себя, сохранить в себе человека, принять верное, законное решение. Хотя следователь и наделен большим объемом прав и обязанностей, но на его плечи ложится и большая ответственность. Ведь в наших руках судьбы людей. По горячим следам преступников выпускник Академии МВД Дмитрий ходит уже три года.