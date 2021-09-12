«Каждый солдат мечтает стать генералом». В Следственном комитете молодые специалисты приняли присягу
Новости Беларуси. 10 лет без права на ошибку. За это время отечественные профи успели наработать свои эффективные методики в выявлении преступлений, наладить сотрудничество с коллегами из других структур, а главное – помогли и продолжают помогать тысячам людей в решении их проблем.
У следователей нет ни легких будней, ни праздников. Зачастую они одними из первых появляются на месте несчастных случаев, жертвуют личным временем и принимают чужую боль, как свою собственную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Оксаны Семашко.
Смелые интеллектуалы шли своей дорогой следом за мечтой, и она исполнилась. Артем попал с корабля на бал, вернее, прямо с дежурных суток на торжественную присягу.
Артем Анищенков, следователь УСК Беларуси по Могилевской области:
С самого детства мечтал поступить на следственно-экспертный факультет, чтобы стать следователем, потому что именно там готовят отличные кадры.
В строю больше 70 молодых офицеров. Алексей еще со школы знал, куда будет поступать. Он учился в юридическом классе. Сейчас проходит курсы повышения квалификации.
– Есть ли желание в будущем стать генералом и, как считаете, через сколько это может случиться?
Алексей Шинкович, следователь Фрунзенского РОСК Минска:
Будем стараться. Идти к этому. Через сколько? Как говорится, как карта ляжет.
Глеб Ильин, следователь Заводского РОСК Минска:
Каждый солдат мечтает стать генералом, поэтому все впереди. В ближайшем будущем. Все будет.
Лейтенанты – выпускники Академии МВД и гражданских вузов. У каждого отличный уровень знаний. Они прошли строгий медицинский и психологический отбор.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Тем, кто сейчас служит, в связи с этим же событием, хочу пожелать и даже попросить, чтобы внимательно отнеслись к молодежи, потому что это смена, те, кто будет работать после них. То, что мы им оставим, с тем они и будут работать. Чему научим, с тем они и останутся. Поэтому терпения старшему поколению. Родным и близким новобранцев, скажем так, вместе с ними порадоваться этому празднику. А в дальнейшем только гордиться тем, как они служат, работают, защищают нашу родину и наших людей.
Когда романтика после торжеств заканчивается, время конкретных дел и решений, где важна не красивая форма, а содержание, порядочность и желание отдаваться профессии без остатка.
Оксана Семашко, корреспондент:
Присяга – то, что запомнится на всю жизнь. Такие торжественные моменты одновременно и волнительные. Но впереди молодых следователей ожидают не менее волнительные будни, где нужно будет с предельной точностью отличить черное от белого.
99 % преступлений, совершаемых в нашей стране, расследуют в подразделениях Следственного комитета. В адрес тех, кто несет службу добросовестно, прилетело подравление с МКС.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Пусть порядочность, добросовестность и ответственность впредь будут вашими главными чертами. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю мирного неба, здоровья, счастья вам, вашим родным и близким. Успехов в работе и во всех начинаниях во благо Беларуси. Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.
Кругозор следователя должен быть широк, чтобы расследовать дела, даже если нет следов преступлений и когда убийца или маньяк молчит. Юриспруденция, экономика, банковское дело, психология – все, чем желательно владеть профессионалу.
Руслан Борисенко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:
Взору следователя открывается зачастую нелицеприятное зрелище и даже ужасное. И здесь надо сохранить себя, сохранить в себе человека, принять верное, законное решение. Хотя следователь и наделен большим объемом прав и обязанностей, но на его плечи ложится и большая ответственность. Ведь в наших руках судьбы людей.
По горячим следам преступников выпускник Академии МВД Дмитрий ходит уже три года.
Дмитрий Савенок, старший следователь Ленинского РОСК Минска:
Следователем я хотел быть с самого детства. У меня обостренное чувство справедливости, поэтому я самостоятельно выбрал эту профессию. Был такой случай. Шел я после суточного дежурства домой. Как раз возвращались мама и маленький сынок. У них была тема: «Мама, кем я стану? – Посмотри на дядю: красивая форма, вытянут». И сынок сказал: «Хочу быть следователем!» Я очень стараюсь быть образцовым следователем, отдаюсь каждому делу полностью, не щадя своего времени, чтобы разобраться в ситуации, помочь гражданам, наказать виновных. Несмотря на тяжелую службу в Следственном комитете, у нас можно заниматься спортом, развиваться в любом направлении: учить английский язык, заниматься стрельбой, играть в шахматы.
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