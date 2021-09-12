Мужчина, который помнит приход Красной армии в Западную Беларусь: сидел в окне всю ночь и смотрел за движением техники

Новости Беларуси. Дата 17 сентября 1939 года до недавнего времени была незаслуженно отодвинута на второй план. И лишь старожилы на всю жизнь запомнили, что это был за день в судьбе белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь. Подробнее здесь .

Он рассказывает не по учебнику, а по собственным воспоминаниям, а это дорогого стоит. Порой на глазах полковника в отставке Владимира Курбата блестят слезы. Уж очень трогательными были события того дня даже для шестилетнего мальчика. Жили бедно, как и все в округе. А при польской власти и вовсе стали никем, потеряли и последнее – национальное самосознание. А потому Красную армию встречали с большой радостью.

Владимир Курбат:

В Свислочи сообщили людям, что Красная армия прибывает, что можете встречать. И вот вообще много народу было. Вот по нашей улице от перекрестка и до моего дома, справа и слева, стояли люди с цветами. «Ура!» кричали. Бросали на красноармейцев цветы. И вся улица была усеяна цветами. Вся! Вот так мы встретили.

А ночью началось такое! Шли механизированные части. И они шли по нашей улице. Я сидел в окне всю ночь и смотрел за движением техники. Мама меня не тревожила, отец тоже, а я в окне сидел и смотрел. И радовался.