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Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках

27 ноября 2017 16:18
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Новости Беларуси. Так называемый кабинет «груминга» открылся в одном из торговых центров города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках-1

Здесь братьям нашим меньшим могут сделать не только стрижку, но и ряд других нужных процедур, которые ранее были недоступны. Мастер, которая обслуживает необычных клиентов, окончила специальные курсы и умеет найти подход к каждому.

Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках-4

Анна Канашевич, грумер крупского районного кабинета бытового обслуживания населения:
Прежде, чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого, что больно не сделаю. Во время стрижки я с ними разговариваю, могу поласкать, поцеловать. То есть я не брезгливая, люблю животных.

Были случаи, когда собака не очень хорошо себя вела – это обычно происходит когда хозяин рядом. Поэтому я прошу хозяина выйти. Как только хозяин выходит, собака полностью подчиняется мне.

Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках-7

Кабинет груминга в Крупках работает около месяца и уже начинает набирать популярность. Пока здесь только стандартные услуги. Дальнейшее их расширение будет зависеть от спроса. А он в наступающем году собаки, наверное, будет большой.

# общество # Домашние животные # Фотофакт # Анна Канашевич

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