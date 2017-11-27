Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А также связаться с туроператарами, чтобы согласовать дальнейшие действия.
Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А также связаться с туроператарами, чтобы согласовать дальнейшие действия.
Напоминаем, предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году. Оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии. Стихия тогда унесла жизни более 1000 человек, сотни получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.
«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали