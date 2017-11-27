Прямой эфир

МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали

27 ноября 2017 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также связаться с туроператарами, чтобы согласовать дальнейшие действия.

МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали-1

Напоминаем, предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году. Оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии. Стихия тогда унесла жизни более 1000 человек, сотни получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.

«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

# общество # Фотофакт # Извержение вулкана

Другие новости рубрики

Все новости
Основатель «Drag racing» в Беларуси: «Как у нас ездят по дорогам – на это тяжеловато смотреть»
27 ноября 2017 16:46

Основатель «Drag racing» в Беларуси: «Как у нас ездят по дорогам – на это тяжеловато смотреть»

Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках
27 ноября 2017 16:18

Прежде чем стричь собаку, я посмотрю ей в глаза и покажу, что не хочу ничего плохого: как работает кабинет груминга в Крупках

Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге
27 ноября 2017 16:00

Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге