А также связаться с туроператарами, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году. Оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии. Стихия тогда унесла жизни более 1000 человек, сотни получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.