«За звание «Властелина села» поборются молодые семьи». В Беларуси стартовал проект, который объединяет тысячи жителей

Новости Беларуси. В Беларуси дан старт проекту «Властелин села – 2021». В этом году конкурс пройдет в 13-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно проект объединяет тысячи белорусов разных профессий. В регионах уже начали прием заявок. Поучаствовать в популярном АПК-баттле могут молодые семьи с детьми. Главное условие – проживать в деревне более трех лет. Заявки направляются в районные комитеты БРСМ по месту жительства. А уже 15 июня станут известны имена претендентов на участие в областных турах.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

За звание «Властелина села» поборются молодые семьи, семьи, которые проживают и трудятся уже не первый год в сельской местности. Это спортивные, творческие, семьи, где царит дружба. Эти семьи – настоящие труженики, где большое внимание, что очень важно, уделяется воспитанию подрастающего поколения. И из опыта истории нашего конкурса, в таких семьях двое, трое и даже больше детишек.