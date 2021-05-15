Евгений Пустовой: «Я понимаю, почему именно 9 Мая хотели устранить неподкупного и несгибаемого лидера»

Новости Беларуси. Новая база НАТО в Польше и змагарская интерпретация сакральной композиции «Священная война». Зачем воровать у нас память о Великой Победе и кому так мешает Президент Беларуси? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Грустные ивы склонились к пруду,

Месяц плывет над водой.

Там, у границы, стоял на посту

Ночью боец молодой.

Сергей Михеев: «Полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией»

Евгений Пустовой:

Зачем это я вспомнил о песне про начало войны и герое-пограничнике? Да потому что грустные ивы и сейчас растут у Тереспольских ворот. А там, за Бугом, снова пыхтит техника. Нет-нет, не танки дивизии Гудериана. Пока пыхтит строительная техника. Там сейчас очередное свое гнездо свивает анаконда, жало которой со времен холодной войны направлено nach Osten.

Сейчас образным героем-пограничником в нынешнем историческом контексте выступает наш Президент. Именно на этой линии геополитического разлома и цивилизационного противостояния служил Александр Лукашенко. Сейчас он стоит на защите интересов нашего восточнославянского мира. Как когда-то его тезка Александр Невский. Что есть, то есть.