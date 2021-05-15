Евгений Пустовой: «Я понимаю, почему именно 9 Мая хотели устранить неподкупного и несгибаемого лидера»

Новости Беларуси. Новая база НАТО в Польше и змагарская интерпретация сакральной композиции «Священная война». Зачем воровать у нас память о Великой Победе и кому так мешает Президент Беларуси? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рубрике «Политика без галстуков и купюр» тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над водой.
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
Сергей Михеев: «Полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией»
Евгений Пустовой:
Зачем это я вспомнил о песне про начало войны и герое-пограничнике? Да потому что грустные ивы и сейчас растут у Тереспольских ворот. А там, за Бугом, снова пыхтит техника. Нет-нет, не танки дивизии Гудериана. Пока пыхтит строительная техника. Там сейчас очередное свое гнездо свивает анаконда, жало которой со времен холодной войны направлено nach Osten.
Сейчас образным героем-пограничником в нынешнем историческом контексте выступает наш Президент. Именно на этой линии геополитического разлома и цивилизационного противостояния служил Александр Лукашенко. Сейчас он стоит на защите интересов нашего восточнославянского мира. Как когда-то его тезка Александр Невский. Что есть, то есть.
Евгений Пустовой:
А по-иному я не могу воспринимать этот геополитический накал. Как по-другому думать внуку героя былых времен? Внуку фронтовика-разведчика, которого минимум дважды за Великую Отечественную чуть не убили – подростком во время ночной поездки к партизанам с провизией, молодым бойцом во время штурма Варшавы. Это командиры сочли за везение и отправили деда в разведку. Там его уже, не территории Германии, ранили. Это даже не большая политика. Это просто история моей личной семьи. Потом был День Победы. И когда мой дед обнимался с американцами, вашингтонский истеблимшмент с холодном расчетом готовился к новой войне с СССР.
Подробности в видеоматериале.