Александр Лукашенко: выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче

Новости Беларуси. Тема выборов звучала и на встрече Александра Лукашенко с главой миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поблагодарил Сергея Лебедева за работу в электоральный период в нашей стране. Александр Лукашенко отметил, что выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.

Речь в том числе и о несанкционированных уличных акциях уже после закрытия избирательных участков. Комментируя протесты, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что власть не будет складывать страну на щиты, а будет защищать ее и граждан насколько возможно.