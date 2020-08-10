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Александр Лукашенко: выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче

10 августа 2020 11:35
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Новости Беларуси. Тема выборов звучала и на встрече Александра Лукашенко с главой миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче-1

Президент поблагодарил Сергея Лебедева за работу в электоральный период в нашей стране. Александр Лукашенко отметил, что выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.  

Александр Лукашенко: выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче-4

Речь в том числе и о несанкционированных уличных акциях уже после закрытия избирательных участков. Комментируя протесты, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что власть не будет складывать страну на щиты, а будет защищать ее и граждан насколько возможно.  

Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось» (читать далее).  

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лебедев

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