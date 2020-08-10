Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось»

Президент пообщался с журналистами. Глава государства признался, что эта ночь выдалась неспокойной. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных уличных акций и в очередной раз подчеркнул, что ответ на такие действия будет жёстким.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видели, что может быть. Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят.

Сегодня буквально по одному нюансу (вот мне утром доложили), по одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать: выводите людей на улицу и, цитата, ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти.

То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды.

Надо отдать должное местным нашим – они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки.

Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям (третий раз говорю) посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный.