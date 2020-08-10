Александр Лукашенко: если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы. Но мы выстоим

Новости Беларуси. К теме несанкционированных уличных акций Президент вернулся и на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лебедев: Александр Лукашенко намерен консолидировать белорусский народ Глава государства поблагодарил Сергея Лебедева за работу в электоральный период в нашей стране. Александр Лукашенко отметил, что выборы прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче. Комментируя протесты, Президент ещё раз подчеркнул, что власть не будет складывать страну на щиты, а будет защищать её и граждан насколько возможно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять – абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: «Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать, насколько это возможно». И самое опасное, что вчера они же 33 участка в Минске – собрались толпами и блокировали, уже после 8 часов, и давили на людей, не позволяли выйти. Мне пришлось привлечь военных, чтобы эвакуировать их. Даже из Дома правительства Центральную комиссию, Лидию Михайловну Ермошину, пришлось защищать. Они предприняли со всех сторон попытку давления. Я всех предупредил – власть с этим справилась.