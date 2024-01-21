Сергей Клишевич: охота на Беларусь только начинается – впереди выборы

Проект «МЫ!» Григория Азаренка. В выпуске – Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. «2020 год на каждом из нас оставил определенный отпечаток»

Григорий Азаренок, СТВ:

Наши оппоненты любят такое: вы знаете, не все так однозначно. Вот мы пришли на выставку БелТА, где все действительно однозначно. Вот добро – вот зло. Вот Бог – вот дьявол. Вот Президент – вот протестующие. Вот мирная Беларусь – вот война, разрушения. Как вам впечатления, прошло ли это через вашу судьбу? Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, 2020 год на каждом из нас оставил определенный отпечаток. Это отпечаток в целом он оставил на истории нашего государства. Мы укрепили свою страну. Мы посмотрели, что может быть с нашей страной, если каждый из нас будет небрежно относиться к общественной политической жизни. Мы также сегодня имеем пример тех государств, чьи общества позволили вмешаться в свои внутренние дела политические, вмешаться в свою культуру, свою историю, свою духовность. Сегодня эти государства расплачиваются жизнями своих сыновей. Каждый день. И конца и края этой расплате нет. Конечно, для нас это красная линия, через которую мы не должны перейти.

И вот этот опыт, который мы получили, чем больше мы его будем пропагандировать, показывать, рассказывать, тем больше шансов на то, что мы сохраним суверенное, независимое государство, будем дальше, как и сейчас мы это прекрасно делаем, спокойно развиваться, двигаться вперед. Потому что человек, ну, мы понимаем с вами, в принципе, ему свойственно забывать. Мы знаем, как соседние наши государства забыли победителей, которые освобождали их земли. Сегодня уничтожают памятники, по сути дела, потеряли на этой почве в том числе свой суверенитет и независимость. Кто-то экономически полностью подотчетен Западу. Кто-то сегодня, как Украина, расплачивается в том числе и жителями своей страны. Мы не должны допустить ни того, ни этого. И сегодня благодаря нашему национальному лидеру, Александр Григорьевичу Лукашенко, мы смогли построить суверенное, независимое государство, с которым считаются, которому всего-то чуть более 30 лет. По историческим меркам это ничто. Но пройдя этот этап, пройдя 2020 год, мы укрепили суверенитет и независимость. И уже больше никому не отдадим. И вот подобного рода выставки, подобного рода сравнения, где не надо никаких слов, не нужно никакой аналитики... Григорий Азаренок:

Документ, факт! Сергей Клишевич:

Совершенно верно. Тем более мы понимаем с вами, в информационное время, в которое мы живем, люди мыслят не аналитикой, люди мыслят картинками. Сравнив, посмотрев, в голове у каждого возникают определенное мысли. «Подобного рода выставки – это честь и хвала нашим журналистам»

Григорий Азаренок:

Давайте посмотрим. Вот батюшка окропляет народ, сельская местность. Детки, детишки, будущее, наши бабушки, наша история, наша великая. Потом любовь, вот настоящая красивая любовь на фоне, так сказать, созидания, мира, на фоне хлеба. И вот лесбиянки. И рядом с этой лесбиянкой фашиствующие молодчики бьются с бойцами брестского ОМОН? Почему такой разительный контраст? Сергей Клишевич:

Благодаря 2020 году человек уже совсем по-другому воспринимает эти событий, эти картинки. Он видит, к чему это может привести. И вот подобного рода выставки – это честь и хвала сегодня нашим журналистам, потому что они это подмечают, показывают нашему обществу. Это должен увидеть каждый белорус, каждый молодой человек, особенно тот молодой человек, для которого уже 2020 год – это что-то такое далекое, о чем он успел подзабыть. Напоминать, мы должны постоянно, потому что, особенно сейчас, охота на Беларусь – она только начинается. Выборы 2025 года и дальше, в последующем. За нашу территорию, за наше население, за наших молодых ребят, которых хотят бросить в огонь борьбы, вот этой огромной геополитической борьбы, которая сегодня развязалась на планете. В частности, наша миссия, мы все с вами прекрасно знаем, – это таран России, ни больше, ни меньше. Не наша судьба, не наша пенсия, не зарплаты, не счастье вот этих вот прекрасных людей, которые убирают хлеб, у них такие отношения, достаточно теплые, которые вызывают улыбку – им на все это наплевать. «От феномена предательства не застраховано ни одно общество»