Чтобы всё было по закону. Беларусь готовится к масштабной электоральной кампании

25 февраля мы будем выбирать депутатов Палаты представителей и местных Советов. На данный момент электоральная кампания в активной фазе. Стартовала процедура регистрации кандидатов в депутаты, которая продлится до 30 января. О том, как проходит одна из крупнейших избирательных кампаний в истории страны, подробнее расскажет Екатерина Капылович в программе «Неделя» на СТВ. Пару слов о депутатах нынешнего созыва, которые работали в Палате представителей. Ведь новый электоральный цикл – это не только повод, чтобы начать все с чистого законотворческого листа, но и подвести итоги. Хочется отметить, что парламентариям VII созыва пришлось изрядно потрудиться. За весь период деятельности провели 102 заседания. В первом чтении приняли 208 законов, во втором – 354, плюс 728 постановлений. Одним словом, работали не покладая рук. Но среди этого буквально беспрерывного законотворческого процесса нужно выделить документы, появление которых открыло новую страницу в истории страны. Мы имеем абсолютно новый Закон «О Всебелорусском народном собрании», внесли изменения в Кодекс о судоустройстве и статусе судей, законы «О Президенте», «О Национальном собрании». Есть нововведения в законы «Об общественных объединениях» и «О политических партиях». Все это основа для дальнейшего развития, и новым депутатам придется подхватить эту волну и дальше работать в русле реформ и позитивных изменений, которые в нашей стране начинаются в парламенте.

Окружная избирательная комиссия № 105, добрый день. Телефонная линия окружной комиссии поможет получить ответы на любые вопросы. Впервые в единый день голосования выберут одновременно депутатов в Палату представителей и местные Советы. Избиратели получат больше бюллетеней, а значит, им предстоит изучить больше информации о кандидатах.

298 возможных кандидатов в депутаты Палаты представителей и почти 19 тысяч – в местные Советы. Это те, кто завершил предыдущий этап электоральной кампании: собрал подписи, получил поддержку политической партии или выдвинулся от трудового коллектива. До 30 января члены комиссий изучат документы и удостоверятся в подлинности данных. Сначала проверка биографии претендентов. Важные требования – белорусское гражданство, отсутствие судимости и возраст. Стать парламентарием можно уже в 21 год, баллотироваться в местные Советы с совершеннолетия. Дорога молодым во всех смыслах.

Валерий Курсевич, председатель окружной избирательной комиссии № 92:

Мы делаем запросы в государственные органы, такие как Министерство по налогам и сборам по месту проживания потенциального кандидата в депутаты, далее – в информационный центр ГУВД, информационный центр ГАИ, кадастровый центр по ценным бумагам и так далее.

Тщательность неспроста. Результатом двухнедельной проверки станет регистрация кандидатов в депутаты. Так, например, подписные листы от инициативных групп должны содержать подробную информацию о выдвиженце: место работы, должность, партийность. Также с особой доскональностью посчитают буквально каждую подпись, а некоторые даже отправят на экспертизу почерка. Чтобы все было по закону.

– Начнем с даты рождения.

– Вот здесь есть вопрос по шестому номеру. Не указана дата рождения. Возможно, он вообще не соответствует избирательному праву. Возможно, он младше 18 лет.

– Мы выбраковываем эту подпись.

– Выбраковываем, однозначно.

Параллельно продолжается аккредитация наблюдателей. В территориальные и окружные комиссии они могут зарегистрироваться до 19 февраля. Среди требований к наблюдателю – объективность и активная гражданская позиция.





Георгий Кушняров, наблюдатель в окружной комиссии № 105 от РОО «Белая Русь»:

Наблюдатель должен смотреть все этапы, которые проходят. И самая главная миссия и задача наблюдателя – смотреть, чтобы все, что происходило, соответствовало законодательству Республики Беларусь. Ни в коем случае не нарушало Избирательный кодекс. Только тогда мы получим честный и справедливый результат выборов.

В этом году Беларусь не стала приглашать экспертов ОБСЕ – слишком много вопросов к их непредвзятости. Однако без объективной международной оценки белорусская электоральная кампания не останется. В единый день голосования наблюдать за ходом выборов будут представители нового органа – Консультативного совета председателей ЦИК СНГ.





Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Он будет играть тоже свою роль в международном наблюдении за выборами. Разумеется, роль такую, нейтральную, беспристрастную, чтобы обмениваться лучшими практиками в организации выборов и таким образом содействовать укреплению избирательных систем, повышению прозрачности избирательных систем.

Активная работа ведется и на будущих участках голосования. На этапе подготовки во главе всего доступность информации. Екатерина Капылович, корреспондент:

Вижу, у вас уже оформлены тематические уголки. Расскажите, что здесь может избиратель узнать?

Наталья Макейчик, заместитель директора по учебной работе средней школы № 67 Минска:

Уголок избирателя создан для удобства будущих избирателей. И на нем можно познакомиться как с календарным планом подготовки и проведения выборов в депутаты – конечно, напоминание о едином дне голосования – и с нормативными документами. Это Конституция и Избирательный кодекс Республики Беларусь. К подготовке избирательных участков на местах подходят ответственно. Избирателям, то есть нам с вами, прежде всего должно быть комфортно. Потому продумывают все: от обновленного дизайна кабинок до меню традиционного буфета и даже развлекательной программы. График досрочного голосования также претерпел изменения, теперь участки будут работать без обеда. Наталья Макейчик:

Здесь будет кабинка, которая будет оборудована дополнительным освещением, и будет увеличительное стекло, лупа, для тех, кто пришел без очков и плохо видит. Для тех, кто ограничен зрительно, будет и шрифт Брайля.

А вот для правоохранителей подготовка к выборам началась задолго до старта электоральной кампании. Опыт организации референдума показал, что в этом вопросе важна слаженная работа избирательных комиссий с силовыми ведомствами. Безопасность всех причастных – на первом месте. «Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси? Традиционно при обеспечении безопасности на избирательных участках в помощь правоохранителям – технологии.