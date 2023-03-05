Сергей Клишевич: никто, кроме нас самих, счастья нашему народу не желает. Все думают про свои национальные интересы
Новости Беларуси. Над чем работают народные избранники, какие изменения ждут наше общество и какие документы вызвали самые бурные дискуссии в Овальном зале? На неделе мы встретились с членами обеих палат парламента, чтобы отследить законодательное движение и вместе пройтись по основным вехам обновленной Конституции.
О новшествах рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.
С принятием поправок в Конституцию заседаний в Овальном зале стало больше, а дискуссии жарче. Депутат Клишевич рассказывает, что в самые напряженные периоды на сессии собирались чуть ли не через день. Да, работали действительно оперативно, но ведь дело не в только в количестве. Отдельные законы стали белорусским политическим ноу-хау, писались буквально с нуля и требовали детальнейшей проработки.
Ольга Коршун, СТВ:
Какой законопроект или какие поправки в закон вызвали самые жаркие дискуссии на данный момент в Овальном зале?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, это закон о Всебелорусском народном собрании, потому что все понимают его важность. И в то же время все понимают его новизну. Мы, по сути дела, этот закон писали с нуля. В мире аналогов нет. И подсмотреть где-то, как у кого, какая практика, какой опыт, какие позитивные, негативные моменты, тоже не было. В то же время у нас был свой опыт. Этот орган для нас не новый, мы знаем. Прекрасно уже давно и хорошо себя зарекомендовал в нашей общественно-политической системе управления государством. Поэтому исключительно опираясь на наш опыт, на наши традиции. Без оглядки на какие-либо рекомендации, положения международные и так далее, которые ранее нам пытались навязать. Без этого всего мы разработали и приняли этот законопроект.
Ольга Коршун:
В конечном итоге те изменения, которые заложены в нашу обновленную Конституцию, к чему в итоге они должны привести нашу страну?
Олег Руммо: я был сторонником более жестких формулировок по здоровью в новой редакции Конституции. Читайте здесь.
Сергей Клишевич:
Самое основное – это обеспечить безопасность и независимость, суверенный путь развития нашей страны. Мы видим, что сегодня очень много желающих свернуть нас на другой путь, на путь подчинения кому бы то ни было. Сильным мира сего, конкретным финансово-хозяйственным корпорациям или некоторым государствам. По этому пути, к сожалению, пошли, точнее, их переломили пойти на этот путь определенные силы. Мы их тоже сегодня прекрасно знаем. Некоторые наши западные и южные соседи. К чему это может привести? Мы тоже все прекрасно с вами понимаем. Никто, кроме нас самих, счастья нашему народу не желает. Если кто-то думает, что там, в Соединенных Штатах Америки или в Англии, сидят политики, чиновники и думают, как это помочь белорусскому народу, такие прекрасные люди тут, в центре Европы живут. Давайте мы сейчас…
Ольга Коршун:
Денег с вертолетов сбросим.
Сергей Клишевич:
Да. Пенсии повысим. Государство их усилим. Нет, конечно. Никто и близко, конечно же, в таком контексте не думает. Все думают исключительно про свои национальные интересы. Некоторые думают про свое личное обогащение, это, кстати, превалирует у политиков Америки, политиков Англии и многих других государств. Только лишь про это. И человеческая судьба, даже своего народа, не то что там людей, живущих в других государствах – их вообще не интересует. Конечно, мы сегодня, после 2020 года, так скажем, сняли все маски и четко видим, определяем, что кроме нас самих, кроме того, как мы здесь, в этом зале, в рабочих комиссиях, с нашими людьми на диалоговых площадках...
Какие ключевые изменения в законы Беларуси сейчас активно обсуждают депутаты? Рассказала Светлана Любецкая.
Сергей Клишевич:
Если мы не разработаем тот законопроект, который будет отвечать интересам нашего человека, никто другой, никакой там НКО, ОБСЕ и другие международные структуры, которые якобы радеют за права человека, еще какие-то другие, по большей части, даже в их понимании, мифические, и нашем тоже, сегодня мы это видим, мифические ценности… Никто другой, кроме нас самих о нас не позаботится. Поэтому нам здесь, с одной стороны, легко было. Нам никто не мешал. Если раньше еще, помню, на нас бы тут уже выходили сотни всевозможных организаций по защите прав того, по продвижению этого, созданные и финансируемые из-за рубежа, советовали бы нам: давайте на вот это обратите внимание, вот здесь – вот это. Начинали просто лоббировать свои интересы, интересы тех, кто им платит, а платят им, естественно, из-за рубежа, нам было бы тяжелее. Сегодня, кроме собственных людей, кроме нашего народа, который влиял и продолжает влиять на этот процесс, на нас никто больше не давит. Так скажем, не пытается нас повернуть с нашего верного белорусского пути.
Ольга Коршун:
И поэтому работа в этом зале продолжится.
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