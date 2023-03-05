Сергей Клишевич: никто, кроме нас самих, счастья нашему народу не желает. Все думают про свои национальные интересы

Новости Беларуси. Над чем работают народные избранники, какие изменения ждут наше общество и какие документы вызвали самые бурные дискуссии в Овальном зале? На неделе мы встретились с членами обеих палат парламента, чтобы отследить законодательное движение и вместе пройтись по основным вехам обновленной Конституции. О новшествах рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

С принятием поправок в Конституцию заседаний в Овальном зале стало больше, а дискуссии жарче. Депутат Клишевич рассказывает, что в самые напряженные периоды на сессии собирались чуть ли не через день. Да, работали действительно оперативно, но ведь дело не в только в количестве. Отдельные законы стали белорусским политическим ноу-хау, писались буквально с нуля и требовали детальнейшей проработки. Ольга Коршун, СТВ:

Какой законопроект или какие поправки в закон вызвали самые жаркие дискуссии на данный момент в Овальном зале?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, это закон о Всебелорусском народном собрании, потому что все понимают его важность. И в то же время все понимают его новизну. Мы, по сути дела, этот закон писали с нуля. В мире аналогов нет. И подсмотреть где-то, как у кого, какая практика, какой опыт, какие позитивные, негативные моменты, тоже не было. В то же время у нас был свой опыт. Этот орган для нас не новый, мы знаем. Прекрасно уже давно и хорошо себя зарекомендовал в нашей общественно-политической системе управления государством. Поэтому исключительно опираясь на наш опыт, на наши традиции. Без оглядки на какие-либо рекомендации, положения международные и так далее, которые ранее нам пытались навязать. Без этого всего мы разработали и приняли этот законопроект.

Ольга Коршун:

В конечном итоге те изменения, которые заложены в нашу обновленную Конституцию, к чему в итоге они должны привести нашу страну? Олег Руммо: я был сторонником более жестких формулировок по здоровью в новой редакции Конституции. Читайте здесь.

Сергей Клишевич:

Самое основное – это обеспечить безопасность и независимость, суверенный путь развития нашей страны. Мы видим, что сегодня очень много желающих свернуть нас на другой путь, на путь подчинения кому бы то ни было. Сильным мира сего, конкретным финансово-хозяйственным корпорациям или некоторым государствам. По этому пути, к сожалению, пошли, точнее, их переломили пойти на этот путь определенные силы. Мы их тоже сегодня прекрасно знаем. Некоторые наши западные и южные соседи. К чему это может привести? Мы тоже все прекрасно с вами понимаем. Никто, кроме нас самих, счастья нашему народу не желает. Если кто-то думает, что там, в Соединенных Штатах Америки или в Англии, сидят политики, чиновники и думают, как это помочь белорусскому народу, такие прекрасные люди тут, в центре Европы живут. Давайте мы сейчас… Ольга Коршун:

Денег с вертолетов сбросим.

Сергей Клишевич:

Да. Пенсии повысим. Государство их усилим. Нет, конечно. Никто и близко, конечно же, в таком контексте не думает. Все думают исключительно про свои национальные интересы. Некоторые думают про свое личное обогащение, это, кстати, превалирует у политиков Америки, политиков Англии и многих других государств. Только лишь про это. И человеческая судьба, даже своего народа, не то что там людей, живущих в других государствах – их вообще не интересует. Конечно, мы сегодня, после 2020 года, так скажем, сняли все маски и четко видим, определяем, что кроме нас самих, кроме того, как мы здесь, в этом зале, в рабочих комиссиях, с нашими людьми на диалоговых площадках... Какие ключевые изменения в законы Беларуси сейчас активно обсуждают депутаты? Рассказала Светлана Любецкая.