«Начались слёзы, плач». Крупнейшее задержание несовершеннолетних в Беларуси. Хронология сходки «Редана»

На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. В этом областном центре милиция задержала 200 подростков. Такой же случай произошел и в Бресте, где в ОВД доставили больше 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сторонники так называемого ЧВК «Редан», новой субкультуры, которая активно завлекает в свои сети молодежь из России и Украины. Докатились опасные явления и до Беларуси. ЧВК «Редан» ничего общего не имеет с частной военной компанией, как могло показаться. Ее участники вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой 4. Но опасность кроется отнюдь не во внешней атрибутике, а в идеях, которые несет это движение.

Тихо-мирно оставаться в своей реальности сторонникам ЧВК «Редан» в Беларуси удавалось на протяжении года. Но в конце февраля гомельские неформалы решили публично заявить о себе. Вот скриншот того самого Telegram-канала, где и обсуждалась роковая сходка. Торговый центр «Спектр», 18:00, цели предельно ясны. Правоохранители в кратчайшие сроки предприняли все меры по недопущению массовых беспорядков.

Вадим Борсук, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома:

Были установлены личности трех лиц, которые занимались администрированием канала. А также всех последствий и участников этого канала. Данная информация была передана в соответствующие службы. И в дальнейшем с участием всех служб гомельской милиции была проведена комплексная операция, в ходе которой было задержано около 200 участников данного формирования.

Фото- и видеоматериалы в изъятых смартфонах подростков стали контраргументом для непонимающих, а где-то и возмущенных родителей, но об это чуть позже. А пока задержанные, среди которых 183 несовершеннолетних, в присутствии своих законных представителей дают показания.

Я проинформировал через группу «чвкшников» свою группу, где и как они собираются быть. Где они собираются, чтобы побить оффников. Я проинформировал их, и все собрались. Каждый уже здесь.

Это жестоко, но сыграл какой-то дурной интерес. Стало интересно, я сейчас об этом очень сильно жалею. Это того не стоило, это полная дикость. Так делать не надо.

Дмитрий Кротов, первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля – начальник милиции общественной безопасности:

Когда уже доставили сюда, реакция была своеобразная у детей. Некоторые вели себя нагло, хамски. Но пообщавшись с нами, понимая, что все серьезно, что их никто не отпустит, что всех будут опрашивать, всех передадут только родителям, взрослые представители, вполне возможно, будут выдворены в ИВС, и тут начались слезы, плач, осознание ситуации.

Не сдерживал эмоции и сын нашей следующей героини. Она, как и все прибывшие в УВД родители, о ЧВК «Редан» услышала впервые. За несколько часов «до» ее чадо по телефону заверило, что вместе с другом едут в торговый центр присматривать новые кроссовки. Но то, что шопинг может обернуться арестом – история из разряда шок-контент.

Янина, мать задержанного:

Объяснил, что да, должна была быть там какая-то драка. Они хотели совместить приятное с полезным, то есть выбрать кроссовки, что-то присмотреть и выйти из торгового центра, посмотреть, что творится снаружи. Ну, вышли. Они даже не успели ничего увидеть, к ним уже подошли и увезли. Об этом гудел весь город, как оказывается. То есть все дети знали, но никто не сказал об этом своим родителям.

Соцсети. По мнению правоохранителей, именно на них сделали ставку адепты ЧВК в Беларуси. Такие онлайн-манипуляции людям в погонах уже знакомы, поэтому именно смартфоны задержанных стали первым предметом для детального изучения. Результаты, к счастью, опасения не подтвердили.