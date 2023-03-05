«Начались слёзы, плач». Крупнейшее задержание несовершеннолетних в Беларуси. Хронология сходки «Редана»
На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. В этом областном центре милиция задержала 200 подростков. Такой же случай произошел и в Бресте, где в ОВД доставили больше 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сторонники так называемого ЧВК «Редан», новой субкультуры, которая активно завлекает в свои сети молодежь из России и Украины. Докатились опасные явления и до Беларуси. ЧВК «Редан» ничего общего не имеет с частной военной компанией, как могло показаться. Ее участники вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой 4. Но опасность кроется отнюдь не во внешней атрибутике, а в идеях, которые несет это движение.
Тихо-мирно оставаться в своей реальности сторонникам ЧВК «Редан» в Беларуси удавалось на протяжении года. Но в конце февраля гомельские неформалы решили публично заявить о себе. Вот скриншот того самого Telegram-канала, где и обсуждалась роковая сходка. Торговый центр «Спектр», 18:00, цели предельно ясны. Правоохранители в кратчайшие сроки предприняли все меры по недопущению массовых беспорядков.
Вадим Борсук, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома:
Были установлены личности трех лиц, которые занимались администрированием канала. А также всех последствий и участников этого канала. Данная информация была передана в соответствующие службы. И в дальнейшем с участием всех служб гомельской милиции была проведена комплексная операция, в ходе которой было задержано около 200 участников данного формирования.
Фото- и видеоматериалы в изъятых смартфонах подростков стали контраргументом для непонимающих, а где-то и возмущенных родителей, но об это чуть позже. А пока задержанные, среди которых 183 несовершеннолетних, в присутствии своих законных представителей дают показания.
Я проинформировал через группу «чвкшников» свою группу, где и как они собираются быть. Где они собираются, чтобы побить оффников. Я проинформировал их, и все собрались. Каждый уже здесь.
Это жестоко, но сыграл какой-то дурной интерес. Стало интересно, я сейчас об этом очень сильно жалею. Это того не стоило, это полная дикость. Так делать не надо.
Дмитрий Кротов, первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля – начальник милиции общественной безопасности:
Когда уже доставили сюда, реакция была своеобразная у детей. Некоторые вели себя нагло, хамски. Но пообщавшись с нами, понимая, что все серьезно, что их никто не отпустит, что всех будут опрашивать, всех передадут только родителям, взрослые представители, вполне возможно, будут выдворены в ИВС, и тут начались слезы, плач, осознание ситуации.
Не сдерживал эмоции и сын нашей следующей героини. Она, как и все прибывшие в УВД родители, о ЧВК «Редан» услышала впервые. За несколько часов «до» ее чадо по телефону заверило, что вместе с другом едут в торговый центр присматривать новые кроссовки. Но то, что шопинг может обернуться арестом – история из разряда шок-контент.
Янина, мать задержанного:
Объяснил, что да, должна была быть там какая-то драка. Они хотели совместить приятное с полезным, то есть выбрать кроссовки, что-то присмотреть и выйти из торгового центра, посмотреть, что творится снаружи. Ну, вышли. Они даже не успели ничего увидеть, к ним уже подошли и увезли. Об этом гудел весь город, как оказывается. То есть все дети знали, но никто не сказал об этом своим родителям.
Соцсети. По мнению правоохранителей, именно на них сделали ставку адепты ЧВК в Беларуси. Такие онлайн-манипуляции людям в погонах уже знакомы, поэтому именно смартфоны задержанных стали первым предметом для детального изучения. Результаты, к счастью, опасения не подтвердили.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Мы с уверенностью можем сказать, что в Беларуси это деструктивное течение не сформировано. Скорее, это субкультурное явление, популярность которого обусловлена возросшим числом постоянных упоминаний. Реальных преступлений на счету ЧВК «Редан» нет.
Смартфон сына Янины проверку на деструктивность прошел успешно, может, и вправду он оказался не в том месте, не в то время. Молодого человека вместе с родителями более задерживать не стали. Но после увиденного и услышанного опасений у матери хоть отбавляй – за умами детей началась реальная охота.
Янина:
Своего сына я никак не связываю ни с РОВД, ни с какими-то преступлениями, участием в каких-то драках. Потому что мой сын неагрессивный, он не супер активный в том плане, чтобы где-то как-то быть засвеченным в каких-то драках или в провоцировании драк. Никогда не был, никогда меня в школу не вызывали, никогда не писали в дневник, что он кого-то ударил. Он сам по себе мягкохарактерный.
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