Какие ключевые изменения в законы Беларуси сейчас активно обсуждают депутаты? Рассказала Светлана Любецкая

Новости Беларуси. Над чем работают народные избранники, какие изменения ждут наше общество и какие документы вызвали самые бурные дискуссии в Овальном зале? На неделе мы встретились с членами обеих палат парламента, чтобы отследить законодательное движение и вместе пройтись по основным вехам обновленной Конституции. О новшествах рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

Мы встречаемся с парламентарием Светланой Любецкой в самом центре Минска, но не ради прогулки, хотя здесь, и правда, красиво. Это избирательный округ депутата. Светлана Анатольевна только завершила мониторинг цен и ассортимента в одном из магазинов района.

Говорит: сделать так, чтобы законы работали, невозможно, если ты не знаешь, чем живут твои избиратели. Такой же принцип соблюдали, когда предлагали поправки в Конституцию. Было принципиально важно, чтобы все изменения не спускались из кабинетов, а шли, что называется, изнутри, от жизни, от народа.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Что касается работы над Конституцией, референдум ведь был поддержан большинством граждан. Реализация сегодня этих положений идет достаточно активно. Ключевыми изменениями можно назвать несколько групп. Первое, конечно, запрос общества на единство и согласие в решении государственных вопросов. Что предложило государство для этого и над чем мы сейчас работаем? Формализация института ВНС. Это как раз таки яркий пример народовластия, причем в непосредственной форме. И от гражданского общества представитель, и депутатов местных советов, и депутатов Палаты представителей, и различных ветвей власти. Сергей Клишевич: никто, кроме нас самих, счастья нашему народу не желает. Все думают про свои национальные интересы. Читайте здесь. Следующий блок касался социально-экономического развития. Ведь поставили вопросы относительно усиления государственной поддержки социально разных групп. Тех же людей – молодежи, пожилого возраста. Ведь немаловажно, что на сегодня государственная поддержка талантливой молодежи получает дальнейшее развитие законопроектов. В том же Кодексе образования. Что касается защиты лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста – эти нормы нашли отражение в Конституции в обновленном виде.

В целом парламентариям придется обновить около 100 законопроектов. 35 из них уже приняты, еще 13 рассмотрели в первом чтении. Они скорректируют более 20 основополагающих документов. Работы много, но к концу 2023 года депутаты обещают привести все к букве закона. Олег Руммо: я был сторонником более жёстких формулировок по здоровью в новой редакции Конституции. Читайте здесь. Ольга Коршун, СТВ:

Работа стала более интенсивная сегодня в парламенте?

Светлана Любецкая:

В Конституцию были внесены изменения. И в законодательство, касающееся деятельности Палаты представителей, также внесены изменения о том, что у нас теперь единая сессия. И работа над законопроектами ведется постоянно. Она сегодня достаточно интенсивная. Порядка 12-15 законопроектов рассматриваются приблизительно на одном заседании. И та подготовка, которая сейчас ведется, и та, что проходила в течение года после референдума, она показала, что вот такой темп работы и такой объем работы способствует тому, чтобы комплексно и достаточно оперативно решать вопросы, которые сегодня возникают, не откладывая в долгий ящик.