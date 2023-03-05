Олег Руммо: я был сторонником более жёстких формулировок по здоровью в новой редакции Конституции

Новости Беларуси. Над чем работают народные избранники, какие изменения ждут наше общество и какие документы вызвали самые бурные дискуссии в Овальном зале? На неделе мы встретились с членами обеих палат парламента, чтобы отследить законодательное движение и вместе пройтись по основным вехам обновленной Конституции. О новшествах рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Вы больше сегодня времени проводите здесь, в РНПЦ, или вот эта законотворческая деятельность тоже берет на себя хороший кусок?

Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К счастью, я провожу больше времени здесь. И это моя основная работа.

Известный трансплантолог-хирург отмечает, что он целиком и полностью принадлежит медицине, но уже не первый год профессор участвует и в законотворческих операциях. Олег Руммо заседает в сенате – верхней палате парламента. Какие ключевые изменения в законы Беларуси сейчас активно обсуждают депутаты? Рассказала Светлана Любецкая. В составе Конституционной комиссии работал над новым проектом Конституции и может по праву считаться соавтором вот этой нашумевшей поправки. Олег Олегович нам признается, никто в комиссии не ожидал, что общество так всколыхнет это действительно здравое предложение.

Олег Руммо:

Вы знаете, честно говоря, я сам лично не ожидал. Когда мы обсуждали вот эту норму, что это вызовет такой резонанс в обществе, что мама не горюй. Огромное количество людей стало обращаться в различные инстанции, в том числе и к нам, к членам Конституционной комиссии. Да как же так, да государство нас лишает самого важного – права на бесплатное медицинское обслуживание, нас не будут лечить. И многое-многое другое. Когда задумывалась в Конституцию эта норма, все считали одну очень важную вещь, кто занимался новой редакцией Конституции: здоровье человека, прежде всего, – это его личное дело. А государство подставит плечо, государство поможет. Но вы же хоть раз в год по собственной инициативе придите в поликлинику, обратитесь к доктору, сдайте необходимый объем анализов. Пройдите необходимые обследования, чтобы потом не надо было лечить заболевания в терминальной стадии.

Но сенатор отмечает: предлагал комиссии прибегнуть даже к более радикальным мерам. Ведь быть здоровым – это элементарно выгодно и человеку, и государству. В этом Руммо убедился на практике.