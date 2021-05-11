Сергей Клишевич: «Красно-зелёный флаг с орнаментом, наш герб, гимн должны объединять весь белорусский народ»

Напомним, что ключевые положения декрета сводятся к тому, что в случае любых непредвиденных ситуаций, связанных с возможным устранением главы государства либо внешней агрессией, все госорганы действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. Предусмотреть такой вариант защиты нашей независимости – логичный и своевременный шаг. События 2020 года показали белорусам острую необходимость объединиться и стать на защиту собственной истории и интересов.

По словам экспертов, вопросы защиты суверенитета страны в нынешней геополитической ситуации актуальны как никогда. Более того, документ вполне согласуется как с позицией большинства белорусов, так и с требованием так называемой оппозиции – навести порядок и укрепить суверенитет страны.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

30 лет независимости, 30 лет суверенитета, который мы имеем, это по историческим меркам достаточно непродолжительное количество времени. И понятно, что еще должно пройти определенное время, чтобы каждый белорус осознал важность того, что мы сегодня имеем, что за это нужно бороться, это нужно отстаивать. По сути дела, каким образом это делать? Каждый на своем рабочем месте, каждый молодой человек, каждый, кто трудится сегодня у станка, в поле на комбайне, кто учится, должны это осознавать. И тогда, я думаю, никаких вопросов не будет.

Хотя, конечно, мы понимаем, что сегодня достаточно много сил, которые хотели бы вмешаться сюда и установить здесь свои правила, вне зависимости от того, что хочет сам по себе белорусский народ. Мы должны это прививать, приучать, рассказывать про это на каждом этапе жизни человека, начиная от детского садика, школы, соответственно, учебного заведения, работы. Аккуратно, с современными технологиями мы должны об этом говорить, сегодня это мировая практика. И, безусловно, эти символы – наш национальный красно-зеленый флаг с орнаментом, наш герб, гимн – должны объединять весь белорусский народ в деле достижения нашей белорусской мечты, того, о чем мечтают все белорусы. А каждый мечтает о чем? О спокойной и тихой жизни, где будут реализованы их права.

В Могилеве открыли пока первый и единственный в стране магазин государственной символики (подробнее здесь).

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