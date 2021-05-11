Вечером 11 мая на подъезде к Минску образовались пробки. Информация для автомобилистов

Новости Беларуси. Майские праздники – это не только праздничные хлопоты, но и традиционные заторы на дорогах. Десятки автомобилей возвращаются в столицу из районов и областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Майские праздники – это не только праздничные хлопоты, но и традиционные заторы на дорогах. Десятки автомобилей возвращаются в столицу из районов и областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 11 мая движение затруднено на 25-м километре автодороги М5, в связи с реконструкцией путепровода идет сужение проезжей части с двух полос до одной. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют соблюдать дистанцию и ехать со скоростью транспортного потока.