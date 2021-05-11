Прямой эфир

Вечером 11 мая на подъезде к Минску образовались пробки. Информация для автомобилистов

11 мая 2021 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Майские праздники – это не только праздничные хлопоты, но и традиционные заторы на дорогах. Десятки автомобилей возвращаются в столицу из районов и областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 11 мая на подъезде к Минску образовались пробки. Информация для автомобилистов-1

Вечером 11 мая движение затруднено на 25-м километре автодороги М5, в связи с реконструкцией путепровода идет сужение проезжей части с двух полос до одной. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют соблюдать дистанцию и ехать со скоростью транспортного потока.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: «Россия активно использует белорусский опыт, который мы ранее применили в отношении польских Telegram-каналов»
11 мая 2021 16:38

Андрей Лазуткин: «Россия активно использует белорусский опыт, который мы ранее применили в отношении польских Telegram-каналов»

Николай Щёкин: если бы Александр Лукашенко проглотил то, что произошло, тогда граждане Беларуси его не поняли бы
11 мая 2021 16:13

Николай Щёкин: если бы Александр Лукашенко проглотил то, что произошло, тогда граждане Беларуси его не поняли бы

Что значит для истории поражение в восстании 1863 года? Игорь Марзалюк об истоках белорусской государственности
11 мая 2021 15:35

Что значит для истории поражение в восстании 1863 года? Игорь Марзалюк об истоках белорусской государственности