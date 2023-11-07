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Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина

07 ноября 2023 10:36
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Новости Беларуси. Многолюдно 7 ноября на площади Ленина в Могилеве. Праздник собрал почти тысячу человек. Алые гвоздики и флаги как символ исторической справедливости в руках людей разных поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина-1

Антон Иванов, житель Могилева:
Праздник, наверное, лежит в основе нашей красивой Беларуси. Он дал толчок развития образованию, медицине и другим направлениям в нашей стране. Безусловно, сохранять традиции и не выбрасывать из него куски очень важно. Очень важно передавать эти традиции своим детям.

Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина-4

Для Беларуси Великий Октябрь приобрел новое звучание. Опираясь на уроки прошлого, мы делаем все возможное в настоящем для будущего. Вместо громких лозунгов – марафон важных и нужных подарков для белорусов.

# Праздничные даты # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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