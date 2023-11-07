Алые гвоздики и флаги – в Могилёве приветствуют участников митинга на площади Ленина

Новости Беларуси. Многолюдно 7 ноября на площади Ленина в Могилеве. Праздник собрал почти тысячу человек. Алые гвоздики и флаги как символ исторической справедливости в руках людей разных поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Иванов, житель Могилева:

Праздник, наверное, лежит в основе нашей красивой Беларуси. Он дал толчок развития образованию, медицине и другим направлениям в нашей стране. Безусловно, сохранять традиции и не выбрасывать из него куски очень важно. Очень важно передавать эти традиции своим детям.