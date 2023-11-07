Митинг, посвящённый годовщине Великого Октября, проходит в Минске

Новости Беларуси. Всю страну сегодня, 7 ноября, охватят торжественные мероприятия по случаю Дня Октябрьской революции. В Минске проходит церемония возложения цветов к памятнику Ленину на площади Независимости и праздничный митинг, приуроченный к 106-й годовщине Великого Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А лексей С окол, первый секретарь Ц ентрального комитета К оммунистической партии Б еларуси: Для нас важно, что наш белорусский народ дает объективную оценку тем историческим событиям, которые произошли в 1917 году. Для Республики Беларусь это в первую очередь государственность, территориальная целостность, независимость. Наша с вами задача, современников, не растерять это все, а, наоборот, приумножить, двигаться вперед. И чтобы нашими достижениями и победами гордились наши потомки.

Это уже традиция. На каждую годовщину Октябрьской революции здесь, у Дома правительства, собираются представители общественных объединений и организаций, молодежь. Хотя общество и эксперты до сих пор спорят, оценивая события 106-летней давности, но очевидно, что 7 ноября 1917 года, несомненно, значимая веха истории.

Дмитрий Муравейников, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

7 ноября – это наша великая история, признак того, что Беларусь чтит традиции, наше прошлое. И мы помним, что сделали наши предки, и продолжаем это уже самостоятельно в новой и процветающей Беларуси.

Именно тогда были закреплены права, например, на бесплатное общее и профобразование, право на работу и бесплатное медобеспечение. 7 ноября в нашей стране является государственным праздником, а день, на который выпадает дата, – выходной.