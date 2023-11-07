«Будем развивать футбол». На обновлённом стадионе в Лельчицах прошли первые соревнования
Новости Беларуси. Этот праздничный день не стал исключением и для жителей Лельчиц. Первые соревнования 7 ноября принял обновленный стадион «Полесье». Открытие долгожданного объекта стало радостным событием для юных спортсменов, их тренеров и любителей активного образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реконструкция комплекса была масштабной, он кардинально изменил свой внешний облик и функционал. Появились новые трибуны для зрителей, футбольное поле с современным покрытием, игровая площадка для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и зона для воркаута с тренажерами.
Максим Юхневич, заведующий сектором спорта и туризма Лельчицкого райисполкома:
Рады, что у нас открывается объект. Он очень значимый для нашего района. Прошла полная реконструкция нашего стадиона. Появилась более универсальная модифицированная современная футбольная площадка. Будем культивировать и развивать футбол. Именно начнем со второй лиги.
Строительные работы вели с опережением сроков на пару месяцев, поэтому у спортсменов есть возможность опробовать новые площадки еще в этом сезоне. К торжественному открытию приурочили легкоатлетическую эстафету и футбольный матч юниоров против ветеранов. В подарок игроки получили новую форму и футбольные мячи, а также сертификат на 40 тысяч рублей для укрепления материально-технической базы.